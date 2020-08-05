الحوسني: تمنيت شرف ارتداء قميص المنتخب.. والإصابة وراء استبعادي

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف حارس مرمى فريق الشارقة، عادل الحوسني، عن أن «الإصابة التي تعرض لها أخيراً على مستوى الركبة وراء استبعاده من قائمة المنتخب الأخيرة، التي أعلن عنها الجهاز الفني بقيادة المدرب الكولمبي خورخي لويس بينتو، تمهيداً للسفر اليوم إلى معسكر خارجي في صربيا، ضمن الاستعداد لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023».

وقال الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «تمنيت أن أنال شرف ارتداء قميص المنتخب، والوجود مع بقية زملائي، لكن الإصابة وراء استبعادي من القائمة». وأشار إلى أنه سيسعى للوجود في «الأبيض» في الفترة المقبلة، وأنه سيكون رهن إشارة المدرب في أي وقت. وقال إن المنتخب قادر على تخطي المرحلة المقبلة، وإن التحاق فابيو ليما وسبستيان تيغالي إضافة كبيرة للأبيض.

وتابع: «المنتخب بحاجة إلى وقفة قوية من الجميع في الفترة المقبلة لتجاوز المرحلة الصعبة في التصفيات».

وفوجئت أوساط رياضية باستبعاد الحوسني من القائمة الأخيرة، رغم تألقه اللافت، والمستوى الفني المتطور الذي ظهر به في الفترة الماضية، وقاد به الشارقة للقب الدوري في الموسم قبل الماضي، وفاز وقتها بلقب أفضل حارس، والتتويج بكأس السوبر في بداية الموسم الماضي.

وفي الدوري الملغى لعب المباريات الـ19، بمعدل 1710 دقائق.

وبخصوص تحضيرات الموسم الجديد بالنسبة للشارقة، قال إن الفريق سيدخل معسكراً مغلقاً بمدينة خورفكان، مشدداً على عزمهم الكبير كلاعبين على دخول الموسم المقبل بقوة.

يذكر أن المنتخب دشن، أمس، بمدينة العين المرحلة الثانية من برنامج الإعداد للتصفيات من خلال معسكر داخلي يستمر حتى اليوم، حيث موعد المغادرة إلى صربيا لخوض معسكر خارجي حتى 23 الجاري.

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