«زوراب» يظفر بلقب الجولة 21 في كأس الوثبة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

ظفر الجواد «زوراب»، للمالك والمدرب فيوريل دابيجا، وبقيادة الفارس البلغاري فالنتين اتانسوف، بلقب الجولة 21 من سلسلة كأس الوثبة ستاليونز، البالغة جائزتها 5000 يورو، أول من أمس، بمضمار بيليوشتي بالعاصمة الرومانية بوخارست، تحت مظلة النسخة الـ12 لمهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وحقق «زوراب» فوزه بفارق 2.25 طول عن «نيدجاري اكسيا»، وسجل البطل زمناً قدره 2:24:10 دقيقة في السباق الذي يبلغ طوله 1800 متر، فيما جاء في المركز الثالث «أثيفا»، بقيادة ساندو اوكتانيان.

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