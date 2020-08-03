مجلس أبوظبي الرياضي يكرّم مدرب الدراجات سويدان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

كرّم مجلس أبوظبي الرياضي المحاضر الدولي والمدير الفني لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية والمدرب العام السابق للمنتخبات الوطنية، عبدالله سويدان، بعد مشاركته الإيجابية والمميزة في إدارته ورشة العمل التي نظمها المجلس أخيراً «عن بُعد» بعنوان: «لماذا رياضة الدراجات الهوائية» ضمن سلسلة المحاضرات التي ينظمها المجلس ضمن فعاليات مهرجان أبوظبي الرياضي. وسلّم الأمين العام للمجلس، عارف العواني، درعاً تقديرية إلى سويدان. يذكر أن ورشة العمل تناولت محاور عدة، أبرزها كيفية اختيار الدراجة المناسبة، وأهم قواعد وشروط التدريب الصحيح للمبتدئين.

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