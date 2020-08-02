قائمة جديدة لمنتخب الإمارات وكايو خارج حسابات بينتو

المصدر: منصور السندي-دبي

اختار الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو قائمة جديدة للمنتخب ضمت 28 لاعبا استعدادا لخوض معسكرا داخليا جديدا بمدينة العين اعتبارا من يوم غد الاثنين على أن يغادر المنتخب إلى معسكره الخارجي في أوروبا وتحديدا في صربياالأربعاء المقبل ويستمر حتى 23 الجاري ضمن تحضيراته لخوض مبارياته المتبقية في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ضمن المجموعة السابعة التي ضمت إلى جانبه منتخبات ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام .

وشهدت القائمة الجديدة اسبتعاد أربعة لاعبين أبرزهم لاعب العين كايو كانيدو بجانب حارس الشارقة عادل الحوسني ولاعب شباب الأهلي محمد مرزوق ولاعب الوصل علي سالمين وتم ضم أربعة لاعبين جدد أيضا هم لاعبي الجزيرة فارس جمعة والوحدة خليل إبراهيم وحارس مرمى الظفرة خالد السناني الذي يعد أفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي بجانب لاعب الشارقة خالد بازوير الذي يعد أغلى صفقة إنتقال للاعب مواطن خلال الموسم الحالي حتى الآن.بعدما أنتقل أخيرا للشارقة قادما من نادي الظفرة.

وأبقى المدرب بينتو على 24 لاعبا من اصل 28 لاعبا في القائمة السابقة التي كانت قد خاضت معسكرا داخليا في العين خلال الفترة من 22 يوليو الماضي حتى 27 منه.

واجرى الجهاز الفني للمنتخب تغييرا مفاجئا على برنامج إعداد المنتخب وذلك بتعديل موعد المعسكر الخارجي في أوروبا إلى الخامس من الشهر الجاري حتى 23 منه بدلا من الأول منه كما كان مقررا في البرنامج السابق وذلك لمنح الفرصة للاعبين لقضاء إجازة عيد الأضحى مع اسرهم قبل التوجه للمعسكر الخارجي.

وضمت القائمة اللاعبين : خالد عيسى ، علي خصيف ، محمد الشامسي ، وخالد السناني ، محمد برغش ، عبدالعزيز هيكل ، سالم راشد ، خليفة الحمادي ، فارس جمعة ، محمد أحمد ، وليد عباس ، إسماعيل أحمد ، يوسف جابر ، ماجد حسن ، طارق أحمد ، خميس إسماعيل ، أحمد برمان ،خليل إبراهيم ، علي صالح ، عبدالله رمضان ، خالد باوزير ، بندر الإحبابي ، خلفان مبارك ، عمر عبدالرحمن ، فابيو ليما ، علي مبخوت ، أحمد خليل وسبيستيان تيجالي .

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