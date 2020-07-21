«رمال كاليفورنيا» يظفر بالجولة 15 من «الوثبة ستاليونز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نجح الجواد «رمال كاليفورنيا»، لفوربس روبنسون، وبإشراف تيري ايتون، وقيادة الفارس ديفيد مارتن، في تحقيق فوز لافت في الجولة الخامسة عشرة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بمضمار بليزنتون في ولاية كاليفورنيا، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وقطع البطل مسافة السباق البالغة 1200 متر في زمن قدره 1:13:50 دقيقة، وجاء في المركز الثالث بفارق طول عن الثاني «ريتش وسكي» لجيريت وسوزان وإليزابيث بورج، بإشراف هوارد روبن، وبقيادة ليونيل كاماشو فلورز.

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