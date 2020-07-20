بالفيديو ..لاعبو منتخب الإمارات يفحصون "كورونا" قبل بدء التدريبات

المصدر: منصور السندي-دبي

بث اتحاد كرة القدم على صفحته الرسمية عبر" توتير " شريط فيديو لأعضاء الجهاز الفني واللاعبين وهم يخضعون لفحوصات "فيروس كورونا " للتأكد من سلامتهم وذلك استعدادا لبدء المنتخب تجمعه الداخلي بمدينة العين يوم بعد غد الأربعاء ويستمر حتى 27 الجاري في إطار تحصيراته لمبارياته المتبقية في أكتوبر ونوفمبر المقبلين ضمن المجموعة السابعة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، علما أنه تم أخيرا اختيار قائمة موسعة ضمت 36 لاعبا.

ويقود المنتخب مدربه الجديد الكولومبي خورخي لويس بينتو الذي تعاقد معه اتحاد الكرة خلفا للمدرب السابق يوفانوفيتش.

ومن المقرر أن يقيم المنتخب معسكرا خارجيا في أوروبا في الفترة من الأول حتى 31 أغسطس المقبل وسيخوض المنتخب مباراتين وديتين"في "أيام فيفا" خلال التجمع الذي سيقام في الفترة من الأول حتى التاسع من سبتمبر المقبل في الدولة، فيما يواجه المنتخب ضمن الدورة الدولية الودية منتخب الأردن في الرابع من سبتمبر المقبل ويلتقي طاجيكستان في الثامن من ذات الشهر.

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