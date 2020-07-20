بوتافوغو يطلب 400 ألف يورو مقابل «تجربة» هوغو مع الوحدة

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن دخول نادي الوحدة في مفاوضات مع نادي بوتافوغو البرازيلي، لضم اللاعب الشاب هوغو 18 عاماً، خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن النادي البرازيلي يرغب في الاتفاق مع «العنابي» على المقابل المالي للصفقة، الذي يبلغ 400 ألف يورو، رغم أن الوحدة طلب خضوع اللاعب للاختبار أولاً.

وذكرت صحيفة «غلوبو سبورت» أن نادي الوحدة اشترط خضوع هوغو إلى التجربة خلال تدريبات الفريق قبل التعاقد معه بشكل رسمي، موضحة أن إدارة نادي بوتافوغو ترى أن بإمكان «العنابي» تحليل مستواه من خلال مشاهدة بعض التسجيلات.

وأضافت: «بوتافوغو يرغب في الاتفاق مع الوحدة على سفر هوغو للتجربة مع الفريق، لكن بشرط الحصول على 2.4 مليون ريال برازيلي (400 ألف يورو)، إذ تخشى إدارة النادي أن يخفض الوحدة المقابل المالي في حال سافر اللاعب إلى الإمارات، واقتنع بالبقاء مع الفريق، لذلك يرغب النادي البرازيلي في الاتفاق على المقابل المالي أولاً»

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