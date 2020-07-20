منتخب الناشئين يدشن معسكره الداخلي في دبي استعداداً لكأس آسيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً، أمس، معسكره الداخلي في دبي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في البحرين من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين.

وأدى «الأبيض» أولى حصصه التدريبية في ملعب ذياب عوانة، تحت قيادة المدرب ماجد سالم، بمشاركة 27 لاعباً هم: سلطان عادل، سيف سعيد، علي كريم، مطرالحوسني، محمد الحارثي، منصور عبدالرحيم، زايد خميس، علي المعمري، محمد خالد، أحمد المرزوقي، إبراهيم الكعبي، علي طاهر، سعيد جمال، أحمد البلوشي، يوسف البلوشي، عبدالعزيز العلي، أحمد البادي، خالد الحساني، حمد الدرمكي، سعيد المقدمي، جمال خليفة السعدي، منصور صالح، عوض الكثيري، عبدالله أحمد، سعود المري، عبدالله أحمد، محمد عبدالسلام.

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