قمة مرتقبة بين النصر والجزيرة في افتتاح دوري الخليج العربي

المصدر: سيد مصطفى-دبي

تحت شعار "شكرا خط دفاعنا الأول" أجرت رابطة المحترفين الإماراتية مساء اليوم قرعة مسابقتي دوري وكأس الخليج العربي للموسم الجديد 2020-2021 وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإمارة دبي.

وشهدت مراسم القرعة مشاركة ممثلي مؤسسات خط الدفاع الأول كل من المساعد أول يعقوب اهلي من وزارة الداخلية، الدكتور عبدالله موسى البلوشي والممرضة منى ابراهيم الحوسني من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الوكيل خميس المقبالي من شرطة دبي، السيدة مروه العمودي من مؤسسة الإسعاف الوطني والرقيب عبدالله حميد الشامسي من القيادة العامة للدفاع المدني.

وجاءت البداية بقرعة مسابقة كأس الخليج العربي، حيث قام ضيوف الشرف ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بسحب القرعة التي أفرزت لقاء قمة مبكر بين الوحدة والوصل في أول مباريات الدور الأول من كأس الخليج العربي، بينما تجمع المباراة رقم 2 في الدور الأول بين العين وخورفكان، ويستضيف شباب الأهلي الظفرة في المباراة رقم 3 ويحل الفجيرة ضيفا على عجمان في رابع مباريات الدور الأول من كأس الخليج العربي، ويواجه بني ياس على ملعبه نادي حتا بينما يواجه الجزيرة اتحاد كلباء في سادس مباريات الدور الأول. ووفقًا لمبادئ القرعة فإن بطل دوري الخليج العربي لموسم 2018-2019 نادي الشارقة سيستضيف الفائز بين الوحدة والوصل في الدور ربع النهائي، بينما يستضيف حامل لقب كأس الخليج العربي نادي النصر الفائز بين عجمان والفجيرة، ويواجه الفائز بين العين وخورفكان الفائز في مباراة شباب الأهلي والظفرة ويلتقي المتأهل من مواجهة بني ياس وحتا بالفائز في مباراة الجزيرة واتحاد كلباء.

وتم إجراء قرعة دوري الخليج العربي، التي قام بسحبها ممثلو شرطة دبي، مؤسسة الإسعاف الوطني ولقيادة العامة للدفاع المدني.

حيث تشهد الجولة الأولى التي تنطلق في التاسع من سبتمبر المقبل مباراة الوحدة وحتا، ويستضيف النصر الجزيرة ويحل بني ياس ضيفًا على الوصل، أما شباب الأهلي فيبدأ رحلته في الدوري خارج أرضه بمواجهة اتحاد كلباء، ويستضيف العين خورفكان، بينما يواجه الفجيرة حامل اللقب الشارقة ويحل عجمان ضيفًا على الظفرة.

وتبرز في الجولة الثانية من دوري الخليج العربي مواجهتان من العيار الثقيل فيستضيف شباب الأهلي العين، ويحل الوحدة ضيفًا على الشارقة، بينما تجمع بقية مواجهات الجولة خورفكان والنصر، الجزيرة والظفرة، عجمان واتحاد كلباء، حتا والوصل، والفجيرة وبني ياس.

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