دبا الحصن يكشف عن مدربه الجديد القادم من الهلال السعودي

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قدم نادي دبا الحصن مدربه الجديد، البرتغالي روي انطونيو، لقيادته في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى 2010-2021، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي ،قيم مساء اليوم في مقر النادي، بحضور رئيس مجلس الادارة ابراهيم سعيد بغداد الدرمكي، ورئيس الاحتراف والفريق الأول محمد سيف الظهوري، والامين العام سعيد محمد خليفة الريامي، ومشرف الفريق محمد سرور، وقائد الفريق سالم جاسم، وبحضور اعضاء مجلس الادارة، وأعلن خلاله عن ان استعدادات الفريق ستنطلق الأحد القادم بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء الاجانب بعد ان تم استكمال الإجراءات الضرورية.

وسبق للمدرب روي تدريب دبا الحصن ورديف الشارقة بينما كانت محطته الاخيرة مدربا لرديف الهلال السعودي في الموسم قبل الماضي.

من جهته قال ابراهيم الدرمكي بان اختيار المدرب جاء بناءا على دراسة معمقة لإمكاناته الفنية وسيرته التدريبية وان الهدف من ذلك هو المضي بالمنافسة للصعود للمحترفين ومرحبا بالمدرب ومتمنيا له النجاح ومؤكدا انه سيتم تأمين كل مستلزمات نجاحه.

وقال المدرب انطونيو بانه سعيد للعودة لناديه الذي اشرف على تدريبه قبل ثلاث مواسم وكان فريقه منافسا ويتطلع الى قيادته لدوري الاضواء.

يذكر ان دبا الحصن أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني خلفا للمتصدر الامارات في ترتيب فرق دوري الدرجة الاولى قبل اربع جولات من ختام البطولة التي تم الغائها وكان قريبا من اول صعود لدوري المحترفين.

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