بيدرو: أعرف إمكانات إدواردو جيداً وسيعزّز هجوم العين

المصدر: العين ■الإمارات اليوم

أكد مدرب فريق العين، البرتغالي بيدرو إيمانويل، معرفته التامة بامكانات الوافد الجديد، الدولي الأنغولي ويلسون إدواردو (30 عاماً)، الذي تعاقد معه «الزعيم» أمس لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قادماً من فريق براغا البرتغالي، لافتاً إلى أن ويلسون يجيد اللعب في ثلاث وظائف، ما سيساعد على تعزيز المقدمة الهجومية.

وكان نادي العين أعلن رسمياً تعاقده مع اللاعب إدواردو (30 عاماً)، لتعزيز صفوفه في الخطوط الأمامية، وذلك بعد أن اجتاز الفحوص الطبية الشاملة التي خضع لها أخيراً، قبل أن يوقع على العقد لمدة موسمين، وتقرر أن يرتدي القميص رقم «20».

وقال البرتغالي، بيدرو إيمانويل، لموقع العين، حول التعاقد مع اللاعب الأنغولي، ويلسون: «لدي معرفة تامة بقدراته، فهو يمتلك الإمكانات المطلوبة والمهارة العالية، والخبرة الجيدة، وبإمكانه تحقيق الإضافة المرجوة، كما أنه يجيد اللعب في ثلاثة مراكز بالمقدمة، وتلك النوعية من اللاعبين الذين نبحث عنهم في سوق الانتقالات الصيفية، كما أن سجله التهديفي رائع، وقد لعب لفرق كبيرة عدة قبل أن ينضم إلى المنتخب الأنغولي، وأنا سعيد جداً بانضمامه إلى صفوف فريقي لتعزيز قوتنا الهجومية».

من جانبه، أعرب ويلسون إدواردو عن سعادته بالانضمام لنادي العين، مؤكداً «تحدثت مع المدرب إيمانويل، حول العين، وحفزني بالانضمام إلى صفوف الفريق صاحب الإنجازات غير المسبوقة محلياً، وشخصياً متحفز للدفاع عن شعار (الزعيم) أمام أفضل قاعدة جماهيرية بالدولة، وأدرك جيداً المطلوب مني للمساهمة في تحقيق استراتيجية النادي والمنافسة على جميع الألقاب». وختم: «كنت أبحث عن تحدٍّ جديد ووجدت في العين كل الأمور التي يبحث عنها لاعب كرة القدم المحترف».

البطاقة الشخصية

■الاسم: ويلسون إدواردو.

■تاريخ الميلاد: 8/‏7/‏1990.

■الجنسية: أنغولا – البرتغال.

■المركز: هجوم.

■الطول: 179 سم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news