3 صفقات جديدة تضع بني ياس في صدارة «الانتقالات الصيفية»

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

تصدّر نادي بني ياس الأندية بفترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد أن أبرم أول من أمس ثلاث صفقات دفعة واحدة بالتعاقد مع محمد الزعابي من الظفرة، وسلطان الحرمي قادماً من الإمارات، وأحمد الحوسني من دبا، ليرفع عدد صفقاته إلى تسع.

وجاءت الصفقات الثلاث التي أبرمها «السماوي»، أول من أمس، لحل مشكلة خطّي الوسط والدفاع، وتعزيز مركز حراسة المرمى، إذ تألق محمد الزعابي في خانة المحور مع فريقه الظفرة، وأسهم في وصوله إلى نهائي كأس رئيس الدولة، بينما يجيد سلطان الحرمي اللعب في خط الدفاع، في حين سيكون الحارس أحمد الحوسني بديلاً مناسباً للحارس فهد الظنحاني، وذلك بعد أن شارك في الموسم الماضي «النواخذة» بشكل أساسي.

وقالت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، عبر الموقع الالكتروني الرسمي: «اللاعبون الجدد الذين انضموا للفريق جميعهم من فئة الشباب الصاعد، وتألقوا وقدموا مستويات مميزة خلال الموسم الماضي، ما جعلهم محل اهتمام الفريق الأول لكرة القدم في نادي بني ياس». واللافت أن إدارة نادي بني ياس استطاعت أن تحافظ على نجومها الشباب بعقود طويلة الأجل، إذ جدد عقد سهيل النوبي حتى 2023، فيما جددت عقود كل من فهد الظنحاني وحسن المحرمي وعبدالله الرميثي حتى 2024، فيما تعاقدت مع لاعب الوحدة ماجد الجنيبي، بجانب الأرجنتيني سواريز من أرسنال سارندي الأرجنتيني.

ومن المقرر أن تنطلق التدريبات الجماعية للفريق «السماوي» خلال 48 ساعة، وذلك بعد ظهور نتيجة فحص فيروس كورونا التي خضع لها اللاعبون خلال الأيام الماضية، قبل أن يستقبل النادي مدربه الجديد الروماني دانيال إيسايلا الذي سيصل في غضون الساعات المقبلة للإشراف على الفريق، بعد أن تعاقد النادي معه لخلافة الألماني ونفريد شايفير.

صفقات بني ياس الرسمية حتى الآن:

التعاقدات

■ماجد الجنيبي من الوحدة «إعارة».

■الأرجنتيني سواريز من أرسنال سارندي الأرجنتيني «لم تعلن المدة».

■التعاقد مع محمد الزعابي من الظفرة «لم تعلن المدة».

■التعاقد مع سلطان المحرمي من الإمارات «لم تحدد المدة».

■التعاقد مع أحمد الحوسني من دبا «لم تحدد المدة».

تجديد عقد

■سهيل النوبي حتى 2023.

■فهد الظنحاني حتى 2024.

■حسن المحرمي حتى 2024.

■عبدالله الرميثي حتى 2024.

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