«زلزال 217» بطل موسم الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي شملت جولتين نظمهما نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في شهر سبتمبر الماضي، تفوق قوارب سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والتي احتلت المراكز الأربعة الأولى على التوالي.

وقال بيان صحافي: «شهدت المنافسات فرحة عائلية بعد نجاح أربعة أشقاء من قيادة قواربهم إلى التميز والحصول على مراكز المقدمة (الأول والثاني والثالث والرابع) في الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المجلية 43 قدماً في صورة تؤكد تواصل الأجيال وتعلم الأبناء لمهارات الإبحار، مستعيدين ماضي الآباء والأجداد».

وظفر بصدارة الترتيب العام لسباقي الجولتين الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، واللتين جرتا في السابع والحادي والعشرين من شهر سبتمبر الماضي القارب «زلزال 217» بقيادة النوخذة الشاب محمد عبدالله المرزوقي، بعدما جمع ثلاث نقاط بعد فوزه بالمركز الأول في الجولة الثانية وحصوله على مركز الوصيف في الجولة الأولى.

ووجد القارب «زلزال 217» منافسة قوية على صدارة الترتيب العام من بقية قوارب فريق سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومن بينها القارب «حشيم 153» بقيادة النوخذة حسن عبدالله المرزوقي الذي احتل المركز الثاني في الترتيب العام برصيد ثماني نقاط بعد حلوله سادساً في الجولة الأولى، ثم احتلاله مركز الوصيف في الجولة الثانية.

وكان المركز الثالث في الترتيب العام من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً من نصيب طاقم القارب «العاصفة 87» بقيادة النوخذة المخضرم مروان عبدالله المرزوقي، حيث جمع تسع نقاط، فيما ذهب المركز الرابع إلى الفريق نفسه عبر طاقم القارب «نمران 259» بقيادة النوخذة علي عبدالله المرزوقي، والذي جمع 14 نقطة.

وفي بقية المراكز بالترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً احتل القارب «العابر 203» بقيادة النوخذة علي خليفة ميرز الرميثي المركز الخامس برصيد 15 نقطة، فيما حقق القارب «التبر 55» بقيادة النوخذة محمد سهيل خلفان المهيري المركز السادس برصيد 16 نقطة، وجاء القارب «شاهين 39» بقيادة النوخذة خليفة عابد المري في المركز السابع برصيد 18 نقطة.

• 77 محملاً شاركت في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والتي شملت سباقين.

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