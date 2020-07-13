العين يحسم مصير المعسكر الخارجي خلال أسبوع.. ويستقبل مينيزيس اليوم

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مصدر عيناوي إن شركة العين لكرة القدم ستحسم خلال أسبوع فكرة إقامة المعسكر الخارجي، وإنهم حالياً يراقبون توجيه السلطات الصحية داخل الدولة، وفي الدول الأوروبية التي ستحتضن المعسكر في حال تخفيف قيود السفر، والحصول على موافقات من الأندية الأوروبية لأداء مباريات ودية خلال فترة المعسكر.

وقال المصدر لـ«الإمارات اليوم» إن فكرة المعسكر الخارجي لاتزال مطروحة، وإنهم في الوقت الحالي ملتزمون بالبرنامج الموضوع سلفاً، والذي سينطلق اعتباراً من يوم بعد غدٍ على استاد خليفة بن زايد بمشاركة جميع اللاعبين، بعد الانتهاء من المرحلة الأولى الخاصة بإخضاع اللاعبين للفحوص الطبية.

ووصل مدرب الفريق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، صباح أمس، إلى الدولة قادماً من مسقط رأسه برفقة طاقمه المعاون بعد أن كان قد غادر لبلاده منذ بداية تفشي الفيروس في شهر مارس الماضي، والذي أدى إلى توقف المسابقات الثلاث التي يشارك فيها الفريق: أبطال آسيا وكأس رئيس الدولة ودوري الخليج العربي.

وسيشرف المدرب على المرحلة الثانية من الإعداد التي ستكون في مدينة العين، إذ سيؤدي الفريق مباراتين وديتين، قبل الانخراط في المرحلة الثالثة مطلع أغسطس المقبل بالعاصمة أبوظبي.

على جانب آخر، يصل الوافد الجديد للفريق البرازيلي إيريك دي مينيزيس، اليوم للالتحاق بالتحضيرات، وكان النادي تعاقد مع اللاعب قادماً من انترناسيونال البرازيلي بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم.

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