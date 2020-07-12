«عينات» لاعبي عجمان خالية من فيروس كورونا

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

كشف طبيب نادي عجمان، الدكتور طارق صادق، أن العينات التي أجريت على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والخاصة بفيروس كورونا، قد جاءت جميعها سلبية.

وقال صادق، لـ«الإمارات اليوم»، إن جميع العينات التي أجريت على اللاعبين، وأفراد الجهاز الفني والطبي والإداري، وكذلك العاملين والموظفين وأعضاء في مجلس الإدارة، قد جاءت جميعها سلبية، لافتاً إلى أن عدد من أجريت له «المسحة» في نادي عجمان، قد بلغ نحو 100 فرد.

وأضاف: «نحن سعداء بما أسفرت عنه نتائج مسح فيروس كورونا، وهذا الأمر يبعث على الطمأنينة في بداية التحضير للموسم الجديد، وسيزيل من داخل اللاعبين أي مخاوف مع عودة التدريبات في ظل عدم القضاء على الفيروس، ويؤكد أمراً آخر مهماً، هو مدى تعامل اللاعبين بالحذر الذي كان مطلوباً منهم خلال فترة الحجر المنزلي، إذ لم يسبق أن تلقى النادي طوال الأشهر الأربعة المنقضية أي شكوى من معاناة أي لاعب أعراض (كورونا)».

وأوضح أن «كل اللاعبين تسلموا البروتوكول الخاص بالتعامل مع (كوفيد-19)، خلال فترة التدريبات، ولحين ظهور أي مستجدات أخرى»، لافتاً إلى أن «البروتوكول مؤلف من 35 صفحة، ويتضمن كل الاحترازات الواجب تنفيذها، سواء داخل الملعب أو خارجه، ونتمنى أن يتعامل الجميع بحذر وحيطة أكبر مما كان من قبل، خصوصاً في ظل عودة الحياة تدريجياً لطبيعتها قبل انتشار فيروس كورونا، إذ نبهنا عليهم بضرورة عدم الاختلاط مع أي أشخاص آخرين، وتناول الأطعمة بطريقة طهي كاملة، مع تناول الفيتامينات لمقاومة الفيروس».

وكان فريق عجمان قد بدأ، أمس، المرحلة الأولى من الإعداد للموسم الجديد بملعبه، بمشاركة جميع اللاعبين القدامى والجدد.

وظهر البرتقالي بحلة جديدة، بعد أن أجرى العديد من التغييرات على تشكيلته، التي خاض بها الموسم المنقضي.

وأتمت إدارة النادي التعاقد مع خمسة لاعبين جدد من المواطنين، هم: مهاجم خورفكان وشباب الأهلي السابق راشد حسن، وعبدالله صالح، وسعد سرور القادمان من الفجيرة والإمارات، بالإضافة إلى ثنائي العين والنصر: الشابين سليمان ناصر، محمد سرواش، ولازالت مساعي النادي متواصلة، لدعم الفريق بلاعبين مواطنين آخرين في الدفاع ووسط الملعب.

واستغنى البرتقالي عن مجموعة غير قليلة من اللاعبين المواطنين، في مقدمتهم المدافع وحيد إسماعيل، الذي انتهى عقده ولم يتم التجديد له، بالإضافة إلى محمد سبيل، الذي فضل الانتقال لنادي اتحاد كلباء في صفقة انتقال حر، وعلي خميس، وعبدالله الجمحي، وعبدالله مال الله، بالإضافة إلى المهاجم محمد إبراهيم، فيما لم يتحدد إلى الآن موقف الثنائي: محمد يعقوب والحارس خميس جابر.

ويعد الملف الخاص باللاعبين الأجانب هو الأكثر صعوبة داخل نادي عجمان، خصوصاً بعد انتهاء إعارة المهاجم الغامبي أبو بكر تراولي، ولاعب الوسط المالي حامد دومبيا، الذي أصيب في بداية الموسم المنتهي، بالإضافة إلى البرازيلي فاندر فييرا، الذي تجري مشاورات بشأن التجديد له من عدمه بين المدرب المصري، أيمن الرمادي، وإدارة النادي.

يذكر أن إدارة عجمان تلقت العديد من السير الذاتية لمجموعة من اللاعبين الأجانب، من إفريقيا وأميركا الجنوبية، وتتم دراستها بعناية من قبل الطاقم الفني، قبل إبداء الرأي في التعاقد معهم من عدمه.

كل اللاعبين تسلموا البروتوكول الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا، خلال فترة التدريبات.

البروتوكول مؤلف من 35 صفحة، ويتضمن كل الاحترازات الواجب تنفيذها داخل الملعب وخارجه.

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