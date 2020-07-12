رئيس البرازيل يشكر الوصل بـ 3 وجوه تعبيرية

المصدر: أحمد طارق - دبي

تفاعل رئيس البرازيل جايير بولسونارو مع التغريدة التي نشرها نادي الوصل، على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، يتمنى خلالها «الإمبراطور» الشفاء العاجل للرئيس البرازيلي، بعدما أكدت وسائل إعلام برازيلية إصابته بفيروس كورونا.

ونشر بولسونارو تعليقاً على التغريدة التي نشرها نادي الوصل، مبدياً إعجابه بالتغريدة بنشر ثلاثة وجوه تعبيرية، تعبر عن شكره لـ«الإمبراطور». وكان نادي الوصل قد نشر تغريدة أول من أمس، ذكر فيها باللغتين العربية والبرتغالية قائلاً: «نتمنى للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الشفاء العاجل».

وتأتي تغريدة الوصل تفاعلاً مع ظهور رئيس البرازيل في مناسبتين رسميتين مرتدياً قميص الوصل في شهر أبريل الماضي، المرة الأولى كانت خلال اجتماع مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، أما المرة الثانية فكانت خلال بث مباشر لبولسونارو على حسابه الرسمي في «فيس بوك» كان يتحدث خلاله بكلمة رسمية إلى الشعب البرازيلي.

وتفاعلت وسائل إعلام برازيلية مع تغريدة نادي الوصل، وذكرت صحيفة «إستاديو» أن النادي الإماراتي وجّه رسالة خاصة إلى بولسونارو متمنياً للرئيس الشفاء العاجل عقب إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الوصل لعب في صفوفه العديد من اللاعبين البرازيليين، ويضم حالياً ويلتون سواريز وناثان فيليبي.

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