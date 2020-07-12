«ماكرون الإيطالية» تفوز بتصميم قميص بني ياس لموسمين

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

علمت «الإمارات اليوم» أن نادي بني ياس الرياضي وقع اتفاقية مع شركة ماكرون الإيطالية المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية لمدة موسمين لتجهيز قمصان النادي، والتي تشمل الفريق الأول وفرق المراحل السنية المختلفة بجانب كرة الطائرة والجوجيتسو وكرة السلة والمبارزة وكرة اليد، وذلك بعد نهاية الرعاية من شركة «جوما» الإسبانية للملابس والتجهيزات الرياضية.

ومن المقرر أن يكشف «السماوي» لوسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة عن طقم القمصان الجديد الذي سيظهر به في الموسم الجديد بعد توقيع عقد الاتفاقية، ليصبح بذلك نادي بني ياس ضمن أندية عالمية ترتدي قمصان الشركة نفسها، من بينها ريال سوسيداد ونانت الفرنسي وسبورتنغ البرتغالي وريجينا الإيطالي وكلوب بروج البلجيكي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news