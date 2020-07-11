تعرف إلى المباريات المتبقية لريال مدريد وبرشلونة وتواريخها

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

تواصلت حلقات الإثارة في الدوري الإسباني لكرة القدم بعد استعادة ريال مدريد فارق النقاط الأربع مع برشلونة، وذلك بعد فوزه الثمين فجر اليوم (السبت) على ضيفه فريق ألافيس بهدفين نظيفين في ختام الجولة 35 للمسابقة، ليضع بذلك "الميرنغي" النقطة 80 في رصيده في حين يمتلك "البارسا" 76 نقطة.

ولدى ريال مدريد فرصة حسم اللقب في الجولة التي تنطلق اليوم اليوم في حال خسارة برشلونة لمباراة اليوم وفوز "الميرنغي" يوم الثلاثاء المقبل.

ونرصد من خلال المساحة التالية المباريات الثلاث المتبقية لكلا الفريقين حتى نهاية الموسم.

الجولة 36

السبت 11 يوليو: بلد الوليد x برشلونة

الثلاثاء 14 يوليو: غرناطة x ريال مدريد

الجولة 37

الخميس 16 يوليو: ريال مدريد x فياريال

الخميس 16 يوليو: برشلونة x أوساسونا

الجولة 38

الأحد 19 يوليو: ليغيناس x ريال مدريد

الأحد 19 يوليو: ألافيس x برشلونة

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