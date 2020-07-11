نادي مليحة يحقق 3 مراكز متقدمة في بطولات دولية للشطرنج

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

أحرز نادي مليحة نتائج مميزة، خلال المشاركة الأخيرة بنظام الاتصال المرئي عن بُعْد، في بطولات دولية للشطرنج، جرى تنظيمها في الفترة الماضية.

وقال النادي، في بيان صحافي، إن نجمه أحمد الصباغ كان الأكثر تميزاً، بعد أن حقق لمليحة مراكز متقدمة في ثلاث بطولات دولية، حيث كان التميز بنيله المركز الأول في بطولة الفجيرة الدولية الافتراضية، بجانب الفوز بالمركز الأول في بطولة خورفكان الأولى لـ«الشطرنج الافتراضي»، وأيضاً نيل المركز الرابع في بطولة العرب تحت ثماني سنوات.

وظهر اللاعب أحمد الصباغ متفوقاً، بمشاركة عدد من اللاعبين الآخرين.

وأشاد عضو مجلس إدارة النادي، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، سالم راشد الكتبي، بـ«اللاعب الموهوب أحمد الصباغ، وما حققه من نتائج، خلال تمثيل النادي في بطولات الشطرنج، والتي أجريت عن بُعْد، خلال الفترات السابقة، بسبب جائحة (كورونا)».

وقال الكتبي، في تصريح صحافي، إن «استراتيجية نادي مليحة، التي أقرها مجلس الإدارة، برئاسة محمد الخاصوني، رئيس مجلس الإدارة، شجعت على دعم لاعبي النادي للمشاركة بمختلف البطولات، لاسيما بطولات الشطرنج التي جرى تنفيذها عن بُعْد، باستخدام التقنيات الحديثة. وأشار إلى أن النادي شارك بلاعبيه في عدد من البطولات الدولية والمحلية للشطرنج، شملت بطولة أبوظبي الدولية (خليك بالبيت)، وبطولة زايد الدولية للشطرنج الافتراضي، وبطولة اتحاد الشطرنج، وبطولة الشارقة الدولية (رمضان 2020)، وبطولة أبوظبي الدولية، وبطولة العرب المفتوحة للشطرنج الخاطف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news