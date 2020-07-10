اتحاد الطاولة يسجل اللاعبين وينظم البطولات «رقمياً»

المصدر: أبوظبي ■وام

بدأ اتحاد كرة الطاولة في تطبيق برنامج التحول الرقمي الكامل بكل ممارساته وخدماته، بداية من تسجيل اللاعبين إلكترونياً على الرابط الخاص بالموقع الإلكتروني للاتحاد، ومروراً باستخدام الحاسوب اللوحي لقوائم اللاعبين وأطقم التحكيم في المباريات الرسمية، وبث التحديثات بشكل فوري على اللوائح والقرارات والتوصيات والأخبار وتوجهات الاتحادين الآسيوي والدولي وروزنامة المسابقات على الموقع الرسمي، وانتهاء بتنظيم البطولات الدولية الافتراضية.

وأكد عضو مجلس إدارة الاتحاد مدير المنتخبات، أحمد البحر، أن «العمل جارٍ للانتهاء من كل هذه الإجراءات قبل شهر أغسطس المقبل»، مشيراً إلى أن «تلك الخطوة تعد تطوراً نوعياً يستهدف التخلص من المعاملات الورقية، والتيسير على كل المنتسبين للعبة للانتهاء السريع من إتمام كل الإجراءات دون الحاجة للذهاب إلى المقر الرئيس للاتحاد، أو لقاء المسؤولين».

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