الوصل يتجه إلى غلق ملف الأجانب بقيد مينديز في قائمة الموسم الجديد

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مصدر في نادي الوصل أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم يتجه إلى قيد اللاعب البرازيلي رونالدو مينديز في قائمة الفريق للموسم الجديد، ليكمل أسماء اللاعبين الأجانب في «الفهود». وقال لـ«الإمارات اليوم» إن الجهاز الفني لا يفكر في التعاقد مع لاعب أجنبي رابع، موضحاً أن الوصل أعلن عن ضم الأرجنتيني نيكولاس أوروز على سبيل الإعارة من راسينغ الأرجنتيني، والبرازيلي هيوغلو دو سانتوس نيريس قادماً من بوافيستا البرتغالي بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، بينما احتفظ «الأصفر» بخدمات اللاعب البرازيلي ويلتون سواريز الذي انضم إلى الفريق في الموسم الماضي قادماً من الشارقة.

وأوضح أن الجهاز الفني تابع رونالدو مينديز في الفترة الماضية، بعدما تعافى من العمليات الجراحية التي أجراها، وأبعدته عن الوصل في آخر موسمين، مؤكداً أن اللاعب البرازيلي تحسنت حالته، وبات جاهزاً للمشاركة مع الفريق في الموسم المقبل.

وأشار إلى أن شركة الكرة ستعقد اجتماعاً مع المدرب الروماني لورينت ريجيكامب عقب عودته من رومانيا، لحسم ملف التعاقدات الجديدة، مبيناً أن «الإمبراطور» يخطط لإبرام بعض الصفقات على مستوى اللاعبين المواطنين لسد النقص في المراكز التي تحتاج إلى تدعيم.

أما بالنسبة إلى تفاصيل المعسكر الخارجي الذي سيخوضه الوصل استعداداً للموسم الجديد، فقال: «لم يتم حسم وجهة الفريق، إذ تم التواصل مع سفارات بعض الدول الأوروبية، لمتابعة إمكانية الحصول على تأشيرات الدخول والوقت الذي سيستغرقه إصدار هذه التأشيرات، خصوصاً مع الوضع الحالي الذي تعيشه غالبية دول العالم، والقيود المفروضة على السفر بداعي تفشي فيروس كورونا المستجد».

وختم تصريحاته بالتأكيد على أن المعسكر الإعدادي للوصل على الأرجح سيكون في شهر أغسطس المقبل، بينما من المتوقع أن تتضح الصورة بشأن وجهة الفريق عقب تلقي النادي التأكيدات من سفارات الدول التي اختارتها شركة الكرة، بشأن عدم وجود مشكلة في السفر، وإصدار التأشيرات لجميع أعضاء الفريق الأول.

ويأمل فريق الوصل أن ينهي ملف التعاقدات من أجل التحضير بالشكل الأمثل للموسم الجديد على الرغم من التحديات الكبيرة المنتظرة، خصوصاً في ظل الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

التعاقدات الأخيرة للوصل من الأجانب

-ضم الأرجنتيني نيكولاس أوروز معاراً.

-التعاقد مع البرازيلي نيريس ثلاثة مواسم.

-الاحتفاظ بخدمات البرازيلي سواريز.

- تواصل الوصل مع سفارات بعض الدول الأوروبية لمتابعة إمكانية ترتيب إقامة المعسكر الخارجي في ظل الوضع الراهن.

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