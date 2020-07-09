نادي الشارقة يبحث جذب مزيد من المستثمرين

المصدر: منصور السندي - الشارقة

استعرضت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري في نادي الشارقة خلال اجتماع عقدته بحضور رئيس مجلس إدارة النادي علي سالم المدفع، والمدير التنفيذي محمد القصير، سبل جذب مزيد من المستثمرين واستعراض المشاريع قيد التنفيذ والخطط الاستراتيجية والأهداف الموضوعة للمرحلة القادمة.

وقال الشارقة على صفحته الرسمية عبر "تويتر" إن ابراهيم الجروان رئيس إدارة الإستثمار استعرض ملف (المتجر الشرجاوي)، وناقش مع رئيس مجلس الإدارة خطة تطويره لتتناسب مع تطلعات واحتياجات جماهير "الملك"، كما وأطلع المدفع على تقييم الأداء العام للإدارة، علاوة على مقترحات المشاريع المستقبلية وعرض التحديات في المرحلة القادمة.

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