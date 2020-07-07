«صياد» بطل الجولة 12 لكأس الوثبة بفرنسا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

خطف المهر «صياد» بإشراف توماس فورسي وبقيادة الفارسة لوري فولارد، أول من أمس، لقب الجولة الثانية عشرة لكأس الوثبة ستاليونز بعد تنافس مثير مع المهرة «زولفا» لياس لإدارة سباقات الخيل، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراف دي موريسون، وبقيادة مكسيم فولون، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم بمضمار بومبادور الفرنسي. وجاء فوز البطل بفارق طولين مسجلاً زمناً قدره 1:23:60 دقيقة، في السباق البالغ طوله 1200 متر، فيما حل ثالثاً «راحي» لعلي حداد، بإشراف أي ديلوفا وبقيادة جاري سانشيز.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news