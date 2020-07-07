هلال: 80% من نجاح ممثلي الشارقة في انتخابات الألعاب الفردية بيد المرشح

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي عيسى هلال، أن نجاح أيٍّ من مرشحي أندية الشارقة في انتخابات الاتحاد الفردية أو الجماعية، سواء على منصب رئاسة أو عضوية مجالس الإدارات المقرر إقامتها العام الجاري، يرتبط برغبة المرشح نفسه للمنصب بنسبة قد تصل إلى 80% وليس برغبة مجلس الشارقة الرياضي، الذي سيقوم بدعمه بالتأكيد ولكن الأساس هو رغبة المرشح للمنصب.

وقال عيسى هلال، لـ«الإمارات اليوم»: «مجلس الشارقة لن يذهب إلى الأندية أو الرياضيين من أجل حثهم على الترشح لانتخابات الاتحادات الفردية أو الجماعية، ونجاح المرشح في الانتخابات سيكون نابعاً منه، وبعلاقاته وسمعته الرياضية وتجاربه السابقة، وبدوره مع الأندية، لأن الانتخابات تحتاج إلى الكثير، وأي شخص يقدم على هذه الخطوة بالتأكيد هو يهدف إلى خدمة الدولة، ويعلم أن الموضوع يحتاج إلى عمل وزيارات من أجل النجاح».

وأضاف: «مجلس الشارقة الرياضي سيدعم أي مرشح من الإمارة ولكن الدعم لن يتخطى 20% بمساعدته على الوصول لأي مكان، سنكون له ناصحين ونوجهه إلى الطريق الصحيح، وقد يرى المجلس عدم قدرة المرشح وفي هذا التوقيت سيتم أيضاً نصحه فقط، المجلس لديه الكثير من الأعمال وما يقوم به المرشح هو عمله وتطلعه إلى خدمة الدولة».

وعن دعم أندية الشارقة لمرشحي الإمارة أكد عيسى هلال أنه من الطبيعي أن تدعم أندية الشارقة أي مرشح من الإمارة والمثال نبيل عاشور، الذي أعلن ترشحه لرئاسة اتحاد كرة اليد، وقام بشرح خطته بالارتقاء باللعبة، ويملك ما يؤهله لذلك وسيقوم المجلس بمساعدته خلال مشواره.

وتابع: «الأمر لا يتعلق بالأندية فقط، وإنما بالرياضيين الراغبين في التواجد بمجالس الإدارات الفترة المقبلة إذا كان لديهم القدرة والبرنامج وخطة العمل، وبالتأكيد سيقوم مجلس الشارقة الرياضي بدعمهم وتوجيههم، وهو أمر طبيعي أن يقوم المجلس بهذا الدور، ولكن في الوقت نفسه عند النجاح سيكون المرشح هو المسؤول وليس المجلس أمام الدولة، وعليه يتعلق الأمر من البداية بالمرشح وبرنامجه وعلاقاته من أجل النجاح».

واختتم عيسى هلال: «الانتخابات ومجالس الإدارات هي عمل تطوعي يحتاج إلى الكثير من التنسيق والزيارات والعمل، وهو أمر يجب على الأندية أو الأشخاص أن تكون أكثر دراية به من أجل النجاح»، مشيراً إلى أن نجاح الاتحاد في عمله مرتبط بشكل أساسي بعمل رئيس الاتحاد وعلاقاته في إدارة كفة الاتحاد، وأوضح أن مجلس الشارقة الرياضي يفتح أبوابه لأي رياضي يريد الترشح.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news