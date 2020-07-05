نادي الشارقة يعفي المستثمرين من الإيجارات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

اعتمد مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، خلال اجتماعه الثاني، قرار إعفاء المستثمرين والمؤجرين للمشروعات التابعة له من قيمة العقود المستحقة في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري.

وقال النادي، في بيان صحافي أمس: «أتى اعتماد المجلس بناء على توصية إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، بشأن إعفاء وتخفيض قيمة إيجار العقود للمستثمرين، تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة بتخفيف الأعباء على قطاع الاستثمار بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد والتبعات الاقتصادية».

وجاء في البيان: «كانت إدارة الاستثمار والتطوير التجاري بالنادي، برئاسة محمد إبراهيم الجروان، قد رفعت خلال اجتماعها الثاني، توصية لمجلس الإدارة للإسهام مع المستثمرين بإعفائهم من قيمة عقود الإيجار، وشمل قرار إعفاء الإيجار كل المستثمرين المتعاقدين مع النادي، والذين أثنوا على قرار مجلس الإدارة، مثمنين الخطوة الإيجابية التي خطاها، ممثلاً في إدارة الاستثمار والتطوير التجاري، وتفهمها الوضع، وإسهامها الفعال في الوقوف بجانبهم في هذا الظرف في الفترة الحالية».

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