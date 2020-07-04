منتخب الدرّاجات يبحث عن معسكر خارجي

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■دبي

أكد مدرب المنتخب الوطني للدرّاجات بدر ميرزا، أن المنتخب يبحث عن معسكر خارجي، من أجل تنفيذ خطة إعداد جديدة عقب التوقف الكبير بسبب تفشي جائحة «كورونا». وقال لـ«الإمارات اليوم» إن «دراجي المنتخب بدأوا إجراء بعض التدريبات مع بداية فك الحظر، ولكن ارتفاع درجة الحرارة يقف عائقاً أمام استمرار التدريبات».

وكان اتحاد الدراجات أعد غرفة خاصة بالتدريبات للمنتخب وفق جدول زمني في مقر الاتحاد، عقب السماح بالتدريبات والعودة للرياضة. ويستعد المنتخب خلال الفترة المقبلة للمنافسة في عدد من البطولات الخارجية مع عودة المنافسات المتوقعة في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

وتابع: «نقوم حالياً بالتواصل مع منظمي التدريبات في كوسوفو وصربيا وبولندا، من أجل البحث عن معسكر خارجي، لدينا خطة مشاركات خارجية، مع بداية فتح المجال الجوي للسفر الخارجي، وبإذن الله تبدأ الأمور تتيسر في السفر من أجل التدريبات والمعسكرات الفترة المقبلة».

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