بينتو: أسعى لتكرار تجربة كوستاريكا في المونديال مع «الأبيض»

المصدر: منصور السندي - دبي

قال المدرب الجديد للمنتخب الوطني، الكولومبي خورخي بينتو، إنه سيختار اللاعبين الصفوة للمشاركة في تصفيات المونديال، لافتاً إلى أن هدفه هو الوصول إلى كأس العالم 2022. وقال بينتو في حديث لقناة «أبوظبي الرياضية»: «سأحاول العمل أكثر مع المنتخب على الجوانب التكتيكية بجانب التنظيم الدفاعي وكذلك الجانب الهجومي». ووعد بأن يعمل على «تكرار تجربته مع منتخب كوستاريكا في مونديال البرازيل 2014، مع منتخب الإمارات في المونديال المقبل».

وكان بينتو قد قاد كوستاريكا للمرة الأولى في تاريخها إلى دور ربع النهائي.

واعتبر أن الانضباط والالتزام عاملان أساسيان لوضع الخطة الصحيحة للمنتخب، وأن أمر الالتزام سيكون مفروضاً على الجميع، مؤكداً أنه يتمنى أن ينطلق الدوري الإماراتي في أسرع وقت ممكن حتى يتمكن من تجهيز اللاعبين.

وبالنسبة للطاقم المعاون قال إنه سيستعين بمدرب مواطن.

وقال أيضاً: «سأعمل على إعادة الثقة للاعبين ومساعدتهم ذهنياً ونفسياً لكي يستعيدوا جاهزيتهم بعد فترة التوقف الطويلة عن اللعب»، وعن كيفية التعامل مع المباريات الأربع المتبقية في التصفيات، أكد أنه يعوّل كثيراً على الناحية الذهنية للاعبين، وتقديم الدافع النفسي لهم.

وتابع: «تحدث المسؤولون في اتحاد الكرة ووضعوا لي أهدافهم، كما حصلت على جميع المعلومات والبيانات الصحيحة لتسهيل عملي، وصولاً إلى النجاح وإسعاد الجمهور الإماراتي».

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