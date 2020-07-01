اتحاد السلة يقرر استكمال الدوري سبتمبر المقبل

المصدر: جوني جبور-دبي

قرر اتحاد كرة السلة الإماراتي، استكمال مباريات دوري الرجال لموسمه الحالي (2019-2020)، بدايةً من 11 سبتمبر المقبل، على أن يتبع في 16 أكتوبر من هذا العام بانطلاق الموسم الجديد (2020-2021).

كما قرر الاتحاد استكمال المرحلة النهائية في دوريات المراحل السنية، البراعم "أ" و"ب" والأشبال والناشئين، للموسم الحالي (2019-2020)، بداية من 10 سبتمبر، على أن يبدأ الموسم الجديد لهذا المراحل في 25 من الشهر ذاته.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اتحاد السلة في مقره بدبي، وحضره رئيس الاتحاد اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء مجلس الاتحاد ولجنة المسابقات.

من جهته أكد أمين عام اتحاد كرة السلة، سالم المطوع، في تصريحات صحافية، أن: "قرار استكمال مباريات ما تبقى من دوري الرجال، أو المراحل النهائية في بطولات دوري المراحل السنية، جاء بعد عدة من الاجتماعات التنسيقية التي عقدها اتحاد اللعبة".

وأضاف: "حرص اتحاد اللعبة على دراسة كافة السيناريوهات المحتملة التي تضمن استكمال ما تبقى من دوري الرجال، والأدوار النهائية في دوريات المراحل السنية، مع الأخذ بعين الاعتبار التقيد التام بالإجراءات الاحترازية، التي تضمن السلامة لجميع اللاعبين".

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