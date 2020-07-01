تيغالي: زوجتي لعبت دور «المدرب» وساعدتني على تخطي آثار أزمة «كورونا»

المصدر: أحمد طارق - دبي

أرجع لاعب فريق النصر، سيباستيان تيغالي، السر في حفاظه على لياقته البدنية إلى دعم زوجته ماريانا، قائلاً إنها ساعدته كثيراً على تخطي آثار أزمة فيروس كورونا، بعدما تم إيقاف التدريبات والمباريات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وإلغاء مسابقة دوري الخليج العربي.

وقال تيغالي، لصحيفة «كلارين» الأرجنتينية، إن «زوجته لعبت دور المدرب الشخصي له»، وكانت تحفزه بشكل دائم على المحافظة على حصص تدريبية يومية، وتتابعها معه. وقال: «تغلبت على الآثار البدنية المترتبة على فترة الجلوس الطويل، دون لعب أو تدريبات جماعية، بفضل زوجتي ماريانا. وتابع: هذا الأمر حفزني حتى أصبح جاهزاً لبدء الموسم الجديد مع النصر، إلى جانب خوض تصفيات كأس العالم مع منتخب الإمارات».

وعن مشواره المقبل مع النصر، قال إنه على الدوام كان لديه تقدير لهذا الفريق الكبير، وتابع:

«سأواجه تحدياً كبيراً بإصراري على مواصلة مشواري في الدوري الإماراتي، إذ سأسعى لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى، إلى جانب الوصول إلى الهدف 166، حتى أحطم الرقم القياسي الذي يحمله الهداف التاريخي للدوري، فهد خميس، برصيد 165 هدفاً».

وعن التحاقه بالمنتخب، قال: «فخور بأن أرتدي قميص المنتخب الإماراتي، لأنه بشكل عام كان من أبرز أحلامي أن ألعب على المستوى الدولي، وأنا أدين لدولة الإمارات بهذا».

وزاد بقوله: «رغم وصولي سن الـ35، فإنني متحمس للمشاركة في تصفيات المونديال مع منتخب الإمارات».

رغم وصولي سن الـ35، فإنني متحمس للمشاركة في تصفيات المونديال مع منتخب الإمارات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news