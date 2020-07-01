مناقشة فكرة «أوراسيا» الكروية بين قارتَي آسيا وأوروبا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شارك الأمين العام لاتحاد كرة القدم محمد بن هزام، في المؤتمر الذي ينظمه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مدار يومين، عبر نظام الاتصال المرئي «عن بُعد» للأمناء العامين للاتحادات الوطنية الأعضاء لمنطقة غرب آسيا.

وقال بيان صحافي: «ناقش المؤتمر في يومه الأول أحدث التطورات في إدارة كرة القدم من حيث رؤية وأهداف الاتحاد القاري، وأفضل الممارسات الإدارية للاتحادات الوطنية الأعضاء، والوضع الأنسب لجداول المباريات بعد جائحة كورونا، كما تم مناقشة العلاقة بين قارتي آسيا وأوروبا وإمكانية تطبيق فكرة (أوراسيا)».

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