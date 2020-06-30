منتخب الجوجيتسو يشارك في «الآسيوية الشاطئية» نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستعد منتخب الجوجيتسو للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية السادسة المقررة في الصين، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى السادس من ديسمبر المقبل.

وأكد مدير الإدارة الفنية باتحاد الجوجيتسو مبارك المنهالي، في بيان أمس، أن «مشاركة المنتخب في هذه البطولة فرصة مناسبة لعودة اللاعبين إلى أجواء المنافسات الدولية، بعد فترة توقف طويلة نسبياً لمختلف المسابقات بسبب انتشار جائحة (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي فرضتها جميع دول العالم».

وقال: «إن اللاعبين يتمتعون بقدر عالٍ من المسؤولية، وكانوا قد استثمروا أوقاتهم خلال فترات الحجر في تعزيز لياقتهم البدنية ومستوياتهم الفنية وجاهزيتهم لخوض البطولات، وحرص الاتحاد على توفير جميع المقومات التي تساعد اللاعبين على التدريب عن بُعد، والتواصل البنّاء والإيجابي بينهم وبين الجهاز الفني».

وأضاف: «المرحلة المقبلة ستشهد تجمعاً داخلياً ومعسكراً إعدادياً للاعبي المنتخب كخطوة أولى، ضمن رحلة الاستعداد لقائمة طويلة من الاستحقاقات الإقليمية والدولية التي تشكل بطولة آسيا الشاطئية إحدى محطاتها».

ويمثل المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة مجموعة من اللاعبين الواعدين الذين يمثلون مستقبل الدولة على صعيد هذه الرياضة منهم هزاع القبيسي ومهدي العولقي من الرجال، ومهرة وهناء الهنائي من السيدات.

وسيجري تقليص هذه القائمة قبيل انطلاق المنافسات إلى أربعة لاعبين وأربع لاعبات لخوض نزالات في فئتين من الأوزان فقط، على أن يتم اختيار القائمة النهائية بواسطة الجهاز الفني للمنتخب.

منافسات الألعاب الشاطئية الآسيوية

يتضمن برنامج الألعاب الآسيوية الشاطئية منافسات رياضية مختلفة هي: أكواثلون (السباحة)، الرياضات المائية (السباحة في المياه المفتوحة ومسابقة كرة الماء)، ألعاب القوى، سباقات الزوارق، سباقات قوارب التنين، كرة السلة المصغرة، التسلق الرياضي، كرة اليد، كرة القدم، الكرة الطائرة، الكرة الخشبية، فنون الدفاع عن النفس (المصارعة الشاطئية والجوجيتسو)، الكابادي الشاطئية، ركوب الأمواج، الشراع، تقبال والطيران الشراعي.

مبارك المنهالي:

«المرحلة المقبلة ستشهد تجمعاً داخلياً ومعسكراً للاعبي المنتخب».

قائمة المنتخب

وتضم القائمة الأولية للاعبين واللاعبات كلاً من سعيد جمعة سالم المزروعي، وخالد اسكندر الطاهر البلوشي، وسلطان علي العويس، وحمد محمد علي نواد، ومحمد علي السويدي، وهزاع خالد حمد القبيسي، وعبدالله صالح عبدالله الجنيبي، ومهدي خالد العولقي، ومهرة صالح الهنائي، وحصة ثاني الشامسي، وأشواق الخوري، وعليا هلال الظنحاني، وبشاير فارس المطروشي، ومها صالح الهنائي، وريم العبيدلي، وعذاري محمد الشامسي. ويقود المنتخب خلال المنافسات المدير الفني رامون ليموس، والمدرب إبراهيم عبدالله الحوسني، والمدربة مارينا ريبيرو.

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