اتحاد الكرة يعلن بينتو مدرباً لمنتخب الإمارات.. كما انفردت "الإمارات اليوم"

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي، اليوم الإثنين، عن تعاقده رسمياً مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو لقيادة المنتخب الوطني خلفاً للصربي إيفان يوفانوفيتش المقال من منصبه دون أن يخوض مع «الأبيض» أي مباراة منذ التعاقد معه في ديسمبر الماضي.

وكانت «الامارات اليوم» قد انفردت بخبر اتفاق اتحاد الكرة مع بينتو الذي سيقود المنتخب خلال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال اتحاد كرة القدم على حسابه الرسمي في «توتير»: «إن مجلس إدارة اتحاد الكرة وجه الأمانة العامة بإكمال إجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب المنتخب الوطني الأول للفترة المقبلة».

ويحتل المنتخب المركز الرابع في ترتيب منتخبات المجموعة السابعة لتصفيات المونديال وآسيا برصيد ست نقاط من أربع مباريات خاضها أمام كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام.

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