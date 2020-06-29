مدرب للكرة النسائية يعرض خدماته على الجزيرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام سويدية أن المدرب السويدي، ماتس غرين، عرض خدماته على نادي الجزيرة، لتولي تدريب «فخر أبوظبي»، بداية من الموسم المقبل، إذ قام مدرب فريق غوتنبرغ النسائي بإرسال رسالة إلى النادي عبر موقع التواصل المهني «لينكدإن».

وذكرت صحيفة «إس في تي» أن غرين بعث برسالة إلى نادي الجزيرة عبر موقع «لينكدإن»، ذكر فيها: «مرحباً سأكون مهتماً للغاية بالقدوم إلى الجزيرة مدرباً، هل يمكنني إرسال مستنداتي على البريد الإلكتروني؟ أو كيف يمكنني القيام بذلك؟ مع خالص التقدير».

وأوضحت أن المدير الرياضي لنادي الجزيرة، الدنماركي مادس دافيدسون، الذي تعاقد معه الجزيرة، في 11 يونيو الماضي، قام بالرد على ماتس غرين، مؤكداً أن الجزيرة لا يحتاج إلى التعاقد مع مدربين في الوقت الحالي، في ظل ارتباطه بعقد مع المدرب الهولندي، مارسيل كايزر.

من جهته، أكد المدرب السويدي، ماتس غرين، الذي قاد فريق غوتنبرغ للحصول على المركز الثاني في الدوري السويدي للسيدات، الموسم الماضي، أن ما قام به يعد أمراً عادياً، وقال: «أعتقد أن قيامي بإرسال رسالة للتقدم إلى وظيفة لا يعد شيئاً مهماً، وبشكل عام لن أذهب بعيداً عن غوتنبرغ، وأشعر بسعادة كبيرة هنا، ولن أخلّ باتفاقي مع النادي بالبقاء لأطول فترة ممكنة في النادي، والأمر يرتبط فقط بأن علاقتي جيدة مع مادس دافيدسون، وتواصلت معه بحكم صداقتنا سوياً».

في المقابل، تفاعلت إدارة النادي السويدي مع طلب غرين بالحصول على فرصة العمل مع نادي الجزيرة، وأوضحت الصحيفة أن تعليق إدارة غوتنبرغ جاء من خلال تصريحات لرئيس النادي، بيتر برونسمان، الذي قال إن: «ماتس غرين ليس لديه عقد مع النادي، لكنه سيواصل العمل مدرباً للفريق، وقد يكون ما قام به مجرد اتصال مع صديق قديم، أو خطأ حدث بالكشف عن الرسالة للعامة، وفي النهاية غرين لن يتولى تدريب الجزيرة أو بايرن ميونيخ أو أي فريق آخر».

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