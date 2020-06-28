«دولية الفجيرة للشطرنج» تنطلق بمشاركة 320 لاعباً

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

دشن 320 لاعباً ولاعبة من 34 دولة أمس، منافسات بطولة الفجيرة الدولية للشطرنج، التي تُقام عن بُعد، وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة عبر موقع الشطرنج العالمي التخصصي ببطولات «الأونلاين»، من خلال غرفتين يتم مراقبتهما عبر برنامج زووم المرئي.

وتُقام المنافسات على فترتين تضم الأولى البطولة المفتوحة بمشاركة 200 لاعب، بينما تختتم بالفترة الثانية والمخصصة للاعبين تحت 20 سنة، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة.

يشرف على المنافسات رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله آل بركت ونائبه محمد عبدالله الزعابي، تحت إشراف ومراقبة الاتحاد الدولي للشطرنج، ممثلاً بعضو لجنة اللعب النظيف ومكافحة الغش الروسي الغراندماستر قسطنطين لاندا، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للشطرنج الحكم الدولي الأوكراني الكسيندر بروهوف.

من جهته، أكد الدكتور آل بركت لـ«الإمارات اليوم» أن البطولة تُقام ضمن سعي ادارة النادي لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع الاتحاد الدولي للشطرنج وأسرة الشطرنج في العالم، فضلاً عن أن البطولة فسحة ذهنية إضافية للاعبي النادي للتعرف إلى الخبرات العالمية والاستفادة منها، ولتأكيد مكانة شطرنج الإمارات ونادي الفجيرة للشطرنج على الساحة العالمية.

200

لاعب شاركوا في الفترة الأولى، مقابل 120 في الفترة الثانية.

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