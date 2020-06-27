«الألواح المائية» تخطف الأنظار في عودة نشاط الرياضات البحرية بدبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

سجّل أسبوع دبي البحري الصيفي انطلاقة فنية وتنظيمية وجماهيرية وإعلامية، أول من أمس، مع افتتاح الحدث الذي يقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، بإشراف مجلس دبي الرياضي، وتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ويسدل الستار عصر اليوم على الفعاليات من خلال إقامة سباق القوارب الشراعية الحديثة (ليزر 4.7 واوبتمست) في شاطئ جميرا، بينما كانت الانطلاقة من خلال منافسات «الألواح المائية» التي خطفت الأنظار.

وحظي اليوم الأول لأسبوع دبي باهتمام رسمي وإعلامي كبير، حيث تقدم الحضور، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمقدم راشد ثاني العايل عضو مجلس إدارة نادي دبي، والمدير التنفيذي للنادي محمد عبدالله حارب، والمقدم علي النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي، وهزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات.

وخطفت الفعاليات البحرية المشوقة في شاطئ الشروق أنظار الرواد والجماهير التي حرصت على الحضور والمشاركة في العودة المبهجة للرياضة عبر بوابة البحر والذي يرتبط إرثه بشعب دولتنا، حيث أقيمت منافسات الألواح المائية الطائرة (فلاي بورد) و(موتو سيرف) وفق معايير احترازية روعي فيها العديد من الجوانب، مثل التباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامة واستخدام المعقمات، فضلاً عن تطهير وتعقيم مكان الحدث.

وزاد من بهاء احتفالية عودة النشاط الرياضي في دبي المشاركة الفاعلة من القيادة العامة لشرطة دبي، والتي قدمت الكثير من خلال دورها في توجيه الجمهور والمشاركين، وأيضاً باستعراض أسطولها الفخم من السيارات الفارهة التي اصطفت قبالة شاطئ الشروق، فيما سجلت إدارة شرطة الموانئ حضوراً رائعاً في عرض مياه الخليج عبر القطع البحرية، ومشاركتها في تأمين موقع الفعاليات.

وعبر المشاركون عن فرحتهم الكبيرة، ومن بينهم الأبطال الذين صعدوا منصات التتويج محققين المراكز الثلاثة الأولى، حيث تفوق في الألواح المائية الطائرة بطل الإمارات ونجم فريق الشارقة مانع المرزوقي، محرزاً المركز الأول، وجاء بطلنا علي بن ثالث في المركز الثاني، والأردني محمد اسحق مسك في المركز الثالث.

وفي منافسات موتو سيرف، نجح العراقي عبدالله معراج في الفوز بالمركز الأول، ونال الاردني محمد اسحاق المركز الثاني، بينما حصل يوسف بن لامي على المركز الثالث، وحصلت المتسابقة آنا على جائزة السيدات.

وقال سعيد حارب في تصريح صحافي: «سعدنا أن تكون العودة إلى النشاط الرياضي عبر بوابة البحر، والذي يشكل الكثير لأهل الإمارات، كونه مصدر الخير والرزق الوفير للآباء والأجداد في الماضي، ليكون هذا الأسبوع هو بداية حقيقية بعد طول غياب عن ممارسة الهوايات والرياضات لنسجل عودة تدريجية متجددة محلياً وعالمياً من هنا من شواطئ دبي، التي أهدت العالم الكثير من الفعاليات وأصبحت الوجهة الأولى عالمياً في الرياضات البحرية بشهادة التنظيمات والاتحادات الدولية».

وقال محمد عبدالله حارب إن أسبوع دبي البحري الصيفي «يمثل ضربة البداية محلياً وعالمياً من خلال الفعاليات المتنوعة التي تجمع كل أفراد المجتمع هنا في الإمارات من مواطنين ومقيمين، حيث أكد الحدث بما لا يدع مجالاً للشك أن إمارة دبي حاضرة وبقوة في كل المحافل».

- سيطر على منافسات «موتو سيرف» العراقي عبدالله معراج، الذي نال المركز الأول بعد صراع قوي مع بقية المشاركين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news