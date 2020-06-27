حسن إسماعيل مشرفاً على حراس مرمى أكاديمية الشارقة

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

أعلنت شركة الشارقة لكرة القدم عن تعاقدها مع مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني السابق والمحاضر الدولي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حسن إسماعيل، ليكون مشرفاً على حراس مرمى أكاديمية كرة القدم بالنادي، علماً أن أكاديمية الشارقة لكرة القدم ينضوي تحتها فريق تحت 21 سنة وفرق المراحل السنية للنادي. وقال نادي الشارقة على صفحته الرسمية عبر «توتير»: إن «توقيع العقد تم بحضور عضو مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم بدر أحمد الحمادي».

من جهته، عبر حسن إسماعيل عن امتنانه لإدارة شركة كرة القدم بنادي الشارقة على وضعها ثقتها فيه بمنحه هذه الفرصة، متمنياً أن يوفق في مهمته الجديدة، وقال: «وجودي في نادي الشارقة أمر طبيعي كونه يعد بيتي الذي بدأت من خلاله مشواري الرياضي الممتد لنحو 24 عاماً، وكنت دائماً قريباً منه ومتابعاً لمسيرته». وأكد حسن إسماعيل أنه سيعمل بجانب القائمين على أكاديمية الملك لإعادة عهود التميز في تأهيل حراس المرمى، وهي التي عُرفت دائماً برفد المنتخبات الوطنية والفريق الأول بالنادي بحراس مرمى مميزين منهم يحيى عبدالكريم، عبدالله إبراهيم، محسن مصبح، وصولاً لعادل الحوسني الذي نشأ في نادي الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news