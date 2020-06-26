رسمياً.. بني ياس يعلن التعاقد مع المدرب الروماني إيسايلا

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم رسمياً، أمس، عن تعاقدها مع المدرب الروماني، دانيال إيسايلا، خلفاً للألماني ونفريد شايفر. وقال النادي في بيان صحافي عبر حسابه في «تويتر» إن المدرب سيتولى مهامه بداية من شهر أغسطس المقبل، وذلك تأكيداً للخبر الذي كانت «الإمارات اليوم» نشرته مطلع مايو الماضي.

وعمل إيسايلا (46 عاماً) في بداية مشواره مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول، ولمدرب رومانيا تحت 21 عاماً، كما قاد فريق إسترا للتأهل للدوري الأوروبي للمرة الأولى عام 2014، بعد أن حقق معه كأس رومانيا والسوبر ووصافة الدوري الروماني بين عامي 2013 و2014.

وتولى العام الماضي تدريب فريق الحزم السعودي قاده في 49 مباراة بمختلف البطولات، فقد فاز في 13 وتعادل 14 وخسر 22 مباراة وسجل الفريق 57 هدفاً واستقبل 82 هدفاً، قبل أن يقال من منصبه بسبب سوء النتائج في يناير الماضي قبل نهاية عقده بخمسة أشهر.

«السماوي» يتعاقد مع الجنيبي

أعلن نادي بني ياس، أمس، عن تعزيز صفوفه بلاعب فريق الوحدة، ماجد الجنيبي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، بعد مفاوضات استمرت طويلاً بين الناديين، وجرى تقديم اللاعب في مقر النادي بالشامخة في أبوظبي، وفقاً للتدابير الصحية المعمول بها في الفترة الحالية.

وقال النادي في بيان صحافي أرسله إلى وسائل الإعلام إن الوافد الجديد يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وإنه شارك في العديد من المباريات في الموسم الماضي مع «العنابي»، كما نشر النادي عبر حسابه في «تويتر» مقطع فيديو من إجراءات التعاقد مع الجنيبي.

إيسايلا يبدأ مهمته مع الفريق مطلع شهر أغسطس المقبل.

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