شباب الأهلي يطالب بالحصول على تعويضات مادية بعد إلغاء الدوري

المصدر: أحمد طارق ■دبي

كشف مصدر في شباب الأهلي لـ«الإمارات اليوم» أن النادي تقدم بطلب إلى هيئة التحكيم الرياضي في اتحاد كرة القدم، للحصول على تعويضات مادية، بداعي الخسائر التي تكبدها النادي، عقب قرار رابطة المحترفين إلغاء مسابقة دوري الخليج العربي، لنسخة 2019-2020، دون تتويج متصدر لائحة الترتيب، بعد الدعوة إلى جمعية عمومية وتصويت الأندية على رفضها تتويج شباب الأهلي بطلاً للدوري، إلى جانب رفضها زيادة عدد أندية المسابقة في الموسم المقبل إلى 16 نادياً.

وأكد المصدر أن النادي تقدم بمذكرة رسمية إلى هيئة التحكيم يطلب خلالها تعيين خبير حسابي، من خارج أروقة اتحاد كرة القدم، ليتولى تحديد حجم الخسائر المادية التي لحقت بنادي شباب الأهلي، بسبب إلغاء الموسم.

وأضاف: «ليس من المنطقي أن يتم إلغاء الدوري بهذه الطريقة من دون تحديد البطل وتتويج شباب الأهلي باللقب، رغم تأكيد النادي أننا لا نرغب في الفوز بالدرع عن طريق قرار إداري، والرغبة الأساسية هي استكمال المسابقة والجولات السبع المتبقية، بينما مع الوصول إلى قرار نهائي بإلغاء الدوري ونتائج جميع الأندية، لا يعد أي قرار آخر غير تتويج شباب الأهلي بلقب الدوري مقبولاً».

وتابع: «المخالفات القانونية التي ارتكبتها رابطة المحترفين، أسهمت في لجوء شباب الأهلي إلى لجنة الانضباط، للحفاظ على حقوق النادي، خصوصاً أن الرابطة وجهت الدعوة إلى عقد جمعية عمومية وقيام الأندية بالتصويت على قرار تتويج شباب الأهلي باللقب من عدمه، وهي الدعوة التي تعد غير قانونية، بينما اللجوء إلى هيئة التحكيم الرياضي هي خطوة طبيعية أيضاً للحفاظ على حقوق النادي في التتويج بلقب الدوري، بعدما تم التأكد من إلغاء المسابقة».

وأشار إلى أن شباب الأهلي يعلم تماماً حقوقه وواجباته، موضحاً أنه عقب قرار لجنة الانضباط بتأجيل الاجتماع الذي كان من المقرر عقده، أول من أمس، سيقوم النادي بإعادة ترتيب أوراقه، وقال: «ستتم إعادة إرسال شكوى جديدة إلى لجنة الانضباط تكون أكثر شمولاً ووضوحاً، خصوصاً أن الشكوى التي تم إرسالها الأحد الماضي، كانت عبارة عن مذكرة ابتدائية، بينما سيقوم النادي بإرسال مذكرة تكميلية خلال الأيام المقبلة يتم فيها ذكر التفاصيل كافة بالأخطاء القانونية التي ارتكبتها رابطة المحترفين من خلال القرار الذي اتخذته».

وختم تصريحاته بقوله: «شباب الأهلي يعي تماماً الإجراءات التي يجب اتخاذها، إذ إنه يمتلك فريقاً من المستشارين القانونيين على مستوى عالٍ جداً، ولديهم خبرة في التعامل مع هذه الأزمة، والحفاظ على حقوق النادي، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من الخطوات، خصوصاً أن شباب الأهلي سيطرق الأبواب كافة التي تحافظ على حقوقه الأدبية والقانونية».

طلب تعيين خبير حسابي من خارج أروقة اتحاد كرة القدم لحصر الخسائر.

شباب الأهلي يعي تماماً الإجراءات التي سيتخذها، ولديه خبرة في التعامل مع هذه الأزمة.

المخالفات القانونية التي ارتكبتها رابطة المحترفين، أسهمت في اللجوء إلى لجنة الانضباط.

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