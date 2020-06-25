بني ياس يعلن تعاقده مع المدرب دانيال ايسايلا

المصدر: معاذ كمبال- أبوظبي

أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم بصورة رسمية عن تعاقدها مع المدرب الروماني دانيال ايسايلا خلفاً للألماني ونفريد شايفر وذلك تأكيداً للخبر الذي كانت "الإمارات اليوم" نشرته مطلع شهر مايو الماضي.

وقال النادي في بيان صحافي اليوم الخميس إن المدرب سيتولى مهامه بداية من شهر أغسطس القادم.

وكان المدرب الجديد 49 عاماً قاد فريق استرا الروماني لتحقيق كأس رومانيا والسوبر الروماني بالإضافة إلى وصافة الدوري الروماني والتأهل لأول مرة في تاريخه للدوري الأوروبي.

وعلى الصعيد الدولي عمل المدرب مساعداً لمدرب منتخب رومانيا الأول ومدرباً لمنتخب رومانيا تحت 21، كما عمل مدرباً لنادي الحزم السعودي.

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