اتحاد السلة يحدّد سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق الموسم الجديد

المصدر: جوني جبورـــ دبي

حدّد اتحاد كرة السلة، نهاية شهر سبتمبر المقبل، موعداً لانطلاق الموسم الجديد «2020-2021».

كما وضع الاتحاد اللمسات الأخيرة على النظام الأساسي، تمهيداً لرفعه لكل من الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية، وتحديد نهاية شهر سبتمبر موعداً لانطلاقة الموسم الجديد 2020-2021.

جاء ذلك، في الاجتماع الذي عقده اتحاد السلة، أول من أمس، عبر تقنية «الاتصال المرئي عن بُعد»، وحضره رئيس الاتحاد اللواء إسماعيل القرقاوي، وأعضاء المجلس.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس اللجنة الفنية، أسامة قرقاش، لـ«الإمارات اليوم»: «تضمن الاجتماع، مراجعة النظام الأساسي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، تمهيداً لرفعه إلى الجهات الرياضية، ممثلة بالهيئة العامة واللجنة الأولمبية، كخطوة أولى قبل عقد جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة للمصادقة على النظام، الذي يمثل ركيزة أساسية قبل خوض الدورة الانتخابية الجديدة 2020-2024».

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