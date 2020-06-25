شايفر يودّع نادي بني ياس.. ويؤكد: قدمت موسماً استثنائياً

المصدر: معاذ كمبال ـــ دبي

ودّع مدرب فريق بني ياس لكرة القدم، الألماني ونفريد شايفر، أسرة النادي خلال الاحتفالية التي أقامها النادي للمدرب، أول من أمس، ونقلها حساب النادي الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وقال شايفر في كلمة له إنه «قدم موسماً استثنائياً مع بني ياس، وإن هناك سبعة لاعبين موهوبين جاهزين للالتحاق بالمنتخب الوطني»، وأعلن النادي أنه سيعلن هوية المدرب الجديد خلال أيام، فيما علمت «الإمارات اليوم» أن الروماني، دانيال إيسايلا، سيتولى خلافة الألماني شايفر.

وأكد شايفر، خلال احتفالية مصغرة أقيمت في مقر النادي بمنطقة الشامخة في أبوظبي، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة، أن الموسم الذي قاد فيه الفريق كان بمثابة تجربة رائعة بالنسبة له، وقال: «عملت مع مجموعة من الشباب الطموحين، الذين يملكون موهبة ستجعلهم يتألقون في سماء كرة القدم الإماراتية».

وتوصل الطرفان إلى اتفاق بفك الارتباط، قبل أيام، وقدم النادي شكره إلى المدرب على جهوده الكبيرة في موسم جيد للفريق، بلغ فيه نصف نهائي كأس رئيس الدولة، وأنهى الموسم الملغى في المركز التاسع بـ23 نقطة. ولم يحدد المدرب وجهته المقبلة بعد تقدمه في العمر ووصوله إلى 70 سنة.

وقال شايفر إنه سعيد بتكريمه من قبل أعضاء مجلس الإدارة على فترة عمله التي وصفها بالرائعة، وقال: «لقد استمعت بكل لحظة قضيتها في هذا النادي، لقد كانت الخطة تعتمد على العمل لأكثر من موسم، وهي أن نجعل لاعبي بني ياس المواطنين أفضل تطوراً، وهذا ما قمت به في الفترة الماضية».

وشدد على ضرورة المحافظة على ما تم بناؤه، وقال: «أتمنى من المدرب الجديد الاستمرار في النهج نفسه، هناك لاعبون مواطنون جيدون، وأعتقد أن بني ياس قادر على المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى في الموسم المقبل».

الروماني دانيال إيسايلا يستعد لخلافة الألماني شايفر في تدريب بني ياس.

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