لجنة الانضباط تؤجل اجتماع البت في شكوى شباب الأهلي لإنتهاء مدتها

المصدر: منصور السندي- دبي

علمت "الإمارات اليوم" أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم اجلت بشكل مفاجئ إجتماعا لها كان مقررا اليوم عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد للبت في الشكوى التي تقدم بها نادي شباب الأهلي ضد قرار رابطة المحترفين واتحاد الكرة الخاص بإلغاء دوري الخليج العربي بداعي مخالفة الرابطة للوائح، إذ تم ابلاغ اللجنة من قبل الأمانة العامة لاتحاد الكرة بانتهاء مدتها القانونية وأن اتحاد الكرة بصدد تشكيل لجنة جديد.

من جانب آخر أصدر أتحاد الكرة بيانا صحافيا أمس أعلن فيه أن مجلس الإدارة قرر الدعوة لعقد اجتماع جمعية عمومية غير عادية يوم الخميس الثاني من يوليو المقبل بنظام الاتصال المرئي عن بُعد.

وقال اتحاد الكرة إن جدول الاجتماع يتضمن اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية وفقاً للوائح المعمول بها حسب النظام الأساسي للاتحاد ، وكذلك مناقشة ضم أندية دوري الدرجة الثانية لعضوية الاتحاد.

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