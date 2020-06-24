محمد بن هزام: قررنا إلغاء المسابقات حفاظاً على سلامة اللاعبين

المصدر: منصور السندي ومحمد أبوإسماعيل - دبي

أكد الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم محمد بن هزام، أن كرة القدم عامة والكرة الإماراتية خاصة تعلمت الكثير جراء أزمة فيروس كورونا (كوفيد -19) مشيراً إلى أن الإمارات قررت عدم استكمال بطولاتها الكروية حفاظاً على السلامة العامة للاعبين وأسرهم وكل العاملين في قطاع كرة القدم.

وقال بن هزام خلال كلمته في المؤتمر الرياضي الدولي الذي عقده اتحاد الكرة اليوم الاربعاء عبر الاتصال المرئي "عن بعد": "تعلمنا الكثير من الأمور والمواقف الصعبة التي مرت علينا وكان هناك تواصل هام ومستمر مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الآسيوي للاضطلاع ومعرفة بروتوكول التعامل مع الأزمة الحالية وتفشي فيروس كورونا، بالفعل هناك دول قررت العودة للتدريبات ولكن في الإمارات التعامل مع أرض الواقع وانهاء البطولة حفاظاً على السلامة العامة".

وأضاف: "عانينا الكثير من الضغوط الفترة الماضية، كرة القدم بالتأكيد مهمة ولكن صحة العاملين بها والمجتمع أهم، بالتأكيد، هناك حزن لتوقف كرة القدم الأشهر الثلاثة الماضية، نشعر بأن هناك شيء ناقص كل يوم وهو عدم مشاهدة المباريات سواء الدولية أو البطولات المحلية، وسيتغير الوضع الفترة المقبلة بالتأكيد عقب العودة ونحتاج إلى وقت، إضافة إلى عدم تواجد الجماهير وبالتأكيد هي أزمة كبيرة في الفترة القادمة لكن من خلال ورش العمل التي تنظم سنسعى إلى العودة سريعاً إلى كرة القدم بمفوهمها المعروف، كرة القدم لها جزء كبير في اقتصاد الدول، من تسويق وجماهير وحقوق بث وبالتأكيد الكل تأثر الفترة الماضية ونحتاج إلى استراتيجات مختلفة الفترة القادمة".



وتابع بن هزام: "هناك تغيير كبير سيحدث بعد كورونا وعملياً هناك نقطة أخرى يجب النظر إليها وهي عقود اللاعبين ليس في الإمارات فقط وإنما في العالم أجمع، عقود اللاعبين تحتاج إلى دراسة كبيرة خلال الفترة الحالية وأعتقد أنها مرتفعة جداً ومن خلال ورش العمل والمؤتمرات الخاصة بكرة القدم سيتصحح الوضع، ونعود أقوى في المستقبل القريب ونحقيق آمال الجماهير".

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