23 خيلاً في الجولتين 8 و9 لكأس الوثبة بتولوز

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يستضيف مضمار تولوز الفرنسي عصر اليوم، فعاليات الجولتين الثامنة والتاسعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز (فيرناند فلوتيه)، بمشاركة 23 خيلاً في سن أربع سنوات فقط، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتتصدر المهرة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الترشيحات في سباق الجولة الثامنة لمسافة 2100 متر البالغ جائزته 12 ألف يورو، بمشاركة 11 خيلاً.

وتجتذب الجولة التاسعة 12 خيلاً، ويتصدر الترشيحات «أمير الزمان» للنجيفي ريسنج، بإشراف شارل جوردين، وقيادة جان بيرنارد ايجوم.

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