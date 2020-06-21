اتحاد الكرة يمنح الكولومبي بينتو مهلة حتى الثلاثاء لقبول عرض تدريب المنتخب

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت وسائل إعلام كولومبية أن اتحاد كرة القدم دخل في مفاوضات مع المدرب الكولومبي خورخي لويس بينتو، لتولي تدريب المنتخب الوطني خلفاً للمدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش.

وذكرت صحيفة «كاراكول» أن «اتحاد الإمارات لكرة القدم منح بينتو مهلة حتى بعد غدٍ، لتحديد موقفه من الموافقة على العرض الرسمي الذي تقدم به الاتحاد للتعاقد معه مدرباً للمنتخب الوطني».

وأشارت إلى أن العرض تضمن قيادة «الأبيض» خلال التصفيات المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ولا يدرب بينتو حاليا أي فريق، حيث بات عاطلاً عن العمل منذ مغادرته فريق مليونيريس الكولومبي نوفمبر الماضي.

ويمتلك بينتو (67 عاماً)، خبرة كبيرة في تولي تدريب المنتخبات، إذ سبق له قيادة كولومبيا وهندوراس، بينما يعد المدرب التاريخي لمنتخب كوستاريكا، إذ تولى تدريب الفريق من 2011 إلى 2014، وقاده لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم 2014 بالبرازيل، عندما تأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دور الثمانية.

يذكر أن اتحاد الإمارات ومنذ فك الارتباط بالصربي إيفان يوفانوفيتش، لم يحسم بعد هوية المدرب الجديد، حيث سبق أن قال مسؤولون في الاتحاد إنهم استقروا على بعض الأسماء، بانتظار الاتفاق مع واحد منهم، على أن يكون الإعلان في الفترة القصيرة المقبلة. وربطت وسائل إعلام رومانية في فترة سابقة المدرب كوزمين بالمنتخب، كما سبق أن تم تداول اسم مدرب الظفرة الصربي رازوفيتش، والمدرب السابق للمنتخب مهدي علي، ومدرب العين السابق الكرواتي زوران.

الكولومبي بينتو (67 عاماً) يملك خبرة كبيرة في التدريب، وقاد سابقاً منتخبات كولومبيا وهندوراس وكوستاريكا.

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