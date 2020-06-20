6 أندية الأكثر تضرراً من قرار إلغاء دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

اتخذت رابطة المحترفين قراراً تاريخياً بإلغاء نتائج مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الجاري 2019-2020، حيث تُعد هذه المرة الثانية التي يُلغى فيها الدوري بنتائجه في تاريخه، بعد موسم 1990-1991 الذي ألغي بسبب حرب الخليج، بينما تم إلغاء الموسم الجاري نتيجة الآثار المترتبة على توقف الدوري فترة طويلة منذ منتصف مارس الماضي ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. وطال قرار الإلغاء مسابقتي دوري الدرجة الأولى ودوري الخليج العربي تحت 21 سنة، قبل أن يتخذ اتحاد الكرة قراراً آخر بإلغاء نهائي كأس رئيس الدولة. وتستعرض «الإمارات اليوم» النتائج المترتبة على قرار إلغاء الموسم الحالي، حيث تبرز ستة أندية هي الأكثر تضرراً من هذا القرار.

وقال مدير أكاديمية شباب الأهلي، الدكتور موسى عباس، إنه «من الظلم إلغاء كل شيء». وشدّد على أن شباب الأهلي ليس المتضرر الوحيد. وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «خلال الفترة الماضية، كان التركيز على إهدار المال من خلال دفع الرواتب للاعبين والمدربين رغم توقف المسابقات، وتم إهدار جميع الأموال التي صرفتها الأندية منذ بداية الموسم».

وأضاف: «ليس من العدل أن يتم إلغاء نتائج دوري الدرجة الأولى، خصوصاً أن فريق الإمارات يحتاج إلى نقطة واحدة للتأهل، كما أن دبا الحصن بات قريباً أيضاً».

وتابع: «من العدل والإنصاف استكمال الدوري والكأس ودوري الدرجة الأولى، أو إلغاء الدوري وتتويج شباب الأهلي بطلاً وتأهل الإمارات ودبا الحصن، وإقامة نهائي الكأس، ولكن من الظلم إلغاء كل شيء».

وختم: «إلغاء مسابقة الكأس، قرار ظالم للعين والظفرة، خصوصاً أن المسابقة وصلت إلى المباراة النهائية، وليس من العدل أن يتم إلغاء مسابقة تبقت منها مباراة واحدة».

وقال من جانبه مدير فريق الجزيرة، حسين سهيل، إنه يرى أن جميع الأندية متضررة، لافتاً إلى أن جميع الأندية خسرت الجهد والأموال التي أنفقتها منذ بداية الموسم، بينما أشار إلى أن ما يعزي هذا القرار هو أن العالم يعيش ظروفاً استثنائية.

وعن إلغاء الكأس، قال: «القرار منطقي جداً، وبه جانب من العدل، رغم أن البعض كان يتحدث أنها مباراة واحدة ومن السهل إقامتها، ولكن في المقابل كان سيقع ظلم على أندية الدوري، بأن يتم منح الفرصة لأحد الأندية بالتتويج بلقب بطولة، بينما تم إلغاء الدوري، لذلك عدم إقامة النهائي قرار عادل».

وتابع سهيل لـ«الإمارات اليوم»: «أندية الهواة هي الأكثر تضرراً من إلغاء المسابقة». وأضاف: «نادي الإمارات كان يحتاج إلى نقطة واحدة لحسم تأهله، إلى جانب دبا الحصن الذي خسر فرصة مهمة». وبالنسبة لدوري الخليج العربي، قال: «أرى أن وضع شباب الأهلي لا يختلف كثيراً عن العين والأندية التي كانت تنافس على اللقب، خصوصاً مع وجود سبع جولات متبقية، ومن الممكن حدوث تغييرات كبيرة خلالها».

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شباب الأهلي كان متصدراً لمسابقتي دوري الخليج العربي، وتحت 21 سنة.

العين يشارك في بطولة آسيا المقبلة من بوابة الملحق.. والإمارات كان يحتاج إلى نقطة للصعود.

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