محمد إسماعيل يستقيل ويقول: لا أستطيع العمل في هذه الأجواء مع الظلم الذي وقع على نادي الإمارات

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تقدّم رئيس شركة كرة القدم في نادي الإمارات، محمد إسماعيل، أمس باستقالته احتجاجاً على عدم اعتماد صعود فريقه إلى دوري الخليج العربي لأندية المحترفين.

وأعلن محمد إسماعيل استقالته في تصريحات صحافية لوسائل الإعلام بعد اجتماع عمومية الرابطة أمس، والقاضي برفض زيادة عدد أندية المحترفين، ما يعني عدم صعود فريق الإمارات المتصدر لدوري الهواة.وقال محمد إسماعيل: «لا أستطيع العمل في هذه الأجواء ومع هذا الظلم الذي وقع بشكل مباشر على نادي الإمارات».

وأضاف: «الاستقالة أقل ما يمكن أن أفعله، تقديراً لمشاعر جماهير نادي الإمارات».

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