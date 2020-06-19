عمومية «الرابطة» ترفض تتويج شباب الأهلي.. وإلغاء نهائي الكأس

المصدر: سيد مصطفى ومنصور السندي - دبي

قرّر اتحاد كرة القدم، والجمعية العمومية غير العادية لرابطة المحترفين، وضع حد للموسم الكروي الحالي، حيث تم التوصل إلى قرار بعدم استكمال كل المسابقات، من دوري الخليج العربي، ومسابقة كأس رئيس الدولة، ودوري الدرجة الأولى لأندية الهواة.

وجاءت قرارات عمومية الرابطة خلال اجتماعها أمس بنظام الاتصال المرئي عن بعد، حيث قررت أيضاً رفض تتويج شباب الأهلي بلقب الموسم الجاري لدوري الخليج العربي، والذي قرر مجلس إدارة الرابطة أول من أمس عدم استكماله، بعد أن توقف منذ منتصف مارس الماضي، بسبب الإجراءات المتخذة ضد انتشار فيروس كورونا.

وصوتت خلال أعمال الجمعية، ثمانية أندية من أصل 14 ضد منح اللقب لشباب الأهلي باعتباره متصدر المسابقة، في المقابل صوتت لصالحه ستة أندية فقط. وقررت «العمومية» كذلك رفض زيادة عدد أندية المحترفين في الموسم المقبل 2020 - 2021 إلى 16 نادياً، والاكتفاء بـ14 نادياً الموجودة حالياً.

ويقضي قرار رفض زيادة عدد الأندية بإلغاء الصعود والهبوط، ما يعني عملياً عدم صعود فريقي دبا الحصن والإمارات، المرشحين بقوة للصعود، على اعتبار صدارة الإمارات لدوري الهواة، ووصيفه دبا الحصن. وصدق الاجتماع على إلغاء الموسم الحالي بكل نتائجه دون اعتماد التتويج أو الهبوط.

يذكر أن شباب الأهلي كان يتصدر المسابقة بـ43 نقطة، وبفارق ست نقاط عن العين الوصيف، وسبع نقاط عن الجزيرة الثالث.

إبراهيم عبدالملك: القرار سقطة كبيرة أبدى عضو مجلس إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، إبراهيم عبدالملك، عدم رضاه عن قرار إلغاء الدوري، دون تحديد البطل. ونشر عبدالملك تغريدة على حسابه في «تويتر»، أمس، قائلاً: «طوال تاريخي الرياضي لم أرَ أو أسمع بأن بطولة دوري كرة القدم تحسم بالتصويت من قبل المنافسين. إنها سقطة كبيرة». أحمد طارق - دبي

وتم خلال العمومية اعتماد ترتيب الأندية في الموسم الماضي للمشاركات الخارجية، حيث سيشارك الشارقة في الموسم المقبل لدوري أبطال آسيا، على اعتباره بطل الموسم الماضي، والوحدة والعين، وشباب الأهلي باعتباره حامل لقب كأس رئيس الدولة في الموسم الماضي، وذلك بعد قرار اتحاد كرة القدم أمس بإلغاء نهائي المسابقة والنتائج المرتبة عليها، حيث كان فريقا العين والظفرة قد بلغا المباراة النهائية، كما تم إلغاء نتائج دوري الهواة.

وكانت تسريبات خرجت قبل الاجتماع على قيادة عدد من الأندية قرار رفض تتويج شباب الأهلي وعدم زيادة مقاعد الدوري.

ولم يتضمن جدول الأعمال الذي تلقت أندية المحترفين صورة منه، أي بند للتصويت على منح اللقب إلى شباب الأهلي، اذ تضمن خمس نقاط هي، المناداة على الحضور والتحقق من اكتمال النصاب القانوني، وكلمة لرئيس مجلس إدارة الرابطة، عبدالله ناصر الجنيبي، كما تم اختيار ثلاثة من مسؤولي الأندية للمصادقة على محضر الاجتماع، وتعيين المدقق الخارجي.

وكانت النقطة الأهم اعتماد نظام الصعود والهبوط لموسمي 2019/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2020، و2020/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏2021، وما يترتب عليه من قرارات. وتضمنت دعوة الرابطة النظر في نص المواد رقم 1 و3 و4 من المادة 45 من النظام الأساسي. وأكد رئيس شركة كرة القدم في نادي الفجيرة، ناصر اليماحي، أن وجهة نظر الأندية بالإبقاء على 14 نادياً فقط، متعلق بأمور مالية وفنية وتنظيمية خاصة بالمسابقة، و بـ«روزنامة» المنتخب الوطني في الموسم المقبل. وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: «أي قرار كان سيصدر عن كان سيرضي فئة من الأندية ويُغضب الأخرى، لكن في النهاية تم صدور القرار الذي فيه المصلحة العامة لكرة الإمارات».

وقرر في المقابل اتحاد كرة القدم في بيان صحافي، بعد اجتماعه الطارىء أمس عن بعد، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وبمشاركة جميع الأعضاء، عدم استكمال مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الجاري، وإلغاء العقوبات الإدارية الخاصة باللاعبين والمدربين، الذين حصلوا على البطاقات الصفراء في حال عدم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط، على أن لا تنتقل إلى الموسم المقبل، وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط المتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

وقرر كذلك عدم استكمال مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الجاري، وبالتالي عدم تتويج بطل للمسابقة. وتقرر أيضاً، إلغاء صعود الأندية إلى المحترفين، والإبقاء على عدد الأندية نفسه في دوري الهواة للموسم المقبل.

وقال الاتحاد إنه سيتم إلغاء أي عقوبات إدارية تقضي بوقف لاعب أو مدرب نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في حال لم يتم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط، وأن لا تنتقل إلى الموسم المقبل للمسابقة.

وعلى صعيد المشاركات الخارجية، تقرر الاعتماد على نتائج مسابقات الموسم الرياضي الماضي 2018-2019 لتحديد الأندية التي ستشارك في البطولات الخارجية. وقال اتحاد الكرة إنه تم اتخاذ هذه القرارات، بعد مناقشته المستجدات المتعلقة بالمسابقات الكروية المحلية، وبعد التنسيق والتواصل مع الجهات المختصة بالدولة وتقييم الأوضاع الصحية، بالإضافة إلى المستجدات التي طرأت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبناءً على كل المعطيات واستناداً للصلاحيات الممنوحة لمجلس إدارة اتحاد الكرة حسب النظام الأساسي.

وشدد الاتحاد على أن الهدف الأول يبقى الحرص على سلامة أفراد المجتمع وأسرة كرة القدم من أجهزة فنية وإدارية ولاعبين وحكام وجماهير، وغيرهم من المنتسبين، مشيداً بجهود الأندية وتعاونها لتطبيق كل القرارات التي صدرت خلال الفترة الماضية.

ماجد العويس: نرفض تتويج البطل بقرار إداري

أكد عضو مجلس إدارة شركة كرة القدم في نادي العين، ماجد العويس، أن الأندية التي صوتت على عدم زيادة مقاعد أندية دوري الخليج العربي وتتويج البطل اختارت القرار الأقل ضرراً على الجميع، مشيراً إلى أنهم «يرفضون تتويج البطل بقرار إداري». وقال في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية، أمس، إن «نادي العين عرض وجهة نظره، قبل اجتماع عمومية الرابطة باستكمال الموسم، خصوصاً أن الجولات السبع المتبقية كان يمكن إنهاؤها في 35 يوماً فقط، وطالما أنه قد اتخذ قرار بعدم استكمال الموسم فمن الصعب أن يتوج أي فريق».

وأضاف: «جدول الأعمال لم يتضمن أي بند للنظر في تتويج شباب الأهلي، لكنه كان يُفهم من بين السطور أن التصويت على زيادة مقاعد أندية المحترفين أنه سيتم التطرق لمسألة تتويج المتصدر».

قرارات اتحاد كرة القدم

-عدم استكمال مسابقة كأس رئيس الدولة للموسم الرياضي 2019-2020.

-إلغاء العقوبات الإدارية الخاصة باللاعبين والمدربين الذين حصلوا على البطاقات الصفراء في حال عدم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط، ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2020-2021، وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

-عدم استكمال مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2019-2020.

- إلغاء جميع نتائج المسابقة للموسم 2019-2020.

-عدم تتويج بطل للمسابقة للموسم 2019-2020.

-كما تقرر إلغاء صعود الأندية لدوري الخليج العربي، وإقامة مسابقة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2020-2021 بالأندية نفسها المشاركة في الموسم الرياضي 2019-2020.

-إلغاء أي عقوبات إدارية تقضي بوقف لاعب أو مدرب نتيجة حصوله على بطاقة صفراء في حال لم يتم تنفيذها حتى تاريخ وقف النشاط ولا تنتقل إلى الموسم الرياضي 2020-2021، وتطبيق القواعد المنصوص عليها في لائحة الانضباط والمتعلقة بالعقوبات الانضباطية.

-وعلى صعيد المشاركات الخارجية الاعتماد على نتائج مسابقات الموسم الرياضي 2018-2019 لتحديد الأندية التي ستشارك في البطولات الخارجية.

قرارات رابطة المحترفين

أولاً: عدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/‏‏2020.

1. إلغاء جميع نتائج مباريات المسابقة وترتيب الأندية في جدول الدوري.

2. عدم تتويج بطل للمسابقة.

3. عدم هبوط أي نادٍ إلى دوري الدرجة الأولى، وعدم صعود أي نادٍ الى دوري المحترفين للموسم الرياضي 2020/‏‏2021.

ثانياً: عدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2019/‏‏2020.

1. إلغاء جميع نتائج مباريات المسابقة وترتيب الأندية في جدول دوري تحت 21 عاماً.

2. عدم تتويج بطل للمسابقة.

ثالثاً: مسابقة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/‏‏2020

اعتماد نتائج مسابقة كأس سوبر الخليج العربي، حيث تم استكمالها وتتويج نادي الشارقة لكرة القدم بطلاً لها قبل وقوع أحداث القوة القاهرة والظروف الطارئة وعدم تأثر المسابقة بالوضع الراهن.

رابعاً: مسابقة كأس الخليج العربي للموسم الرياضي 2019/‏‏2020

اعتماد نتائج مسابقة كأس الخليج العربي، حيث تم استكمالها وتتويج نادي النصر لكرة القدم بطلاً لها قبل وقوع أحداث القوة القاهرة والظروف الطارئة وعدم تأثر المسابقة بالوضع الراهن.

خامساً: الأندية المشاركة في مسابقات الرابطة للموسم الرياضي 2020/‏‏2021

1. تشارك الأندية الأربعة عشر ذاتها التي شاركت في الموسم الرياضي 2019/‏‏2020 في مسابقات رابطة المحترفين للموسم الرياضي 2020/‏‏2021.

2. إقامة مسابقة كأس سوبر الخليج العربي للموسم الرياضي 2020/‏‏2021 بين بطل دوري الخليج العربي للموسم 2018/‏‏2019 وبطل آخر نسخة من بطولة كأس رئيس الدولة.

3. وبناء على التنسيق مع اتحاد الامارات لكرة القدم والقرارات الصادرة من طرفهم، تم اعتماد عدم صعود أيّ من أندية الدرجة الأولى إلى دوري المحترفين في الموسم الرياضي 2020/‏‏2021.

سادساً: المشاركة في مسابقة دوري أبطال آسيا للموسم 2021

وفقاً لما تنص عليه لوائح الرابطة ذات الصلة ولوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يتم تحديد الأندية المشاركة بناءً على نتائج الموسم الرياضي 2018/‏‏2019، وبما يتوافق مع دليل المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا للموسم 2021، وتحقيق المعيار الرياضي ومعيار الترخيص واعتماد الاتحاد الآسيوي لهذه الأندية.

- تم اعتماد نتائج الموسم الماضي للمشاركة الآسيوية المقبلة.

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