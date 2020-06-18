الكتبي: نجاح لاعبي الجوجيتسو مرهون بتنمية قدراتهم الذهنية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال اتحاد الجوجيتسو إن لاعبي رياضة الجوجيتسو يحرصون على تطبيق استراتيجيات تدريب متنوعة، تضمن لهم الاستعداد جيداً للمنافسات والبطولات، ويشمل ذلك حصص التدريب الذهني، التي تحمل أهمية قصوى في مُساعدة الرياضيين على تطبيق نهجٍ تنافسي وتكتيكي مُركز، يُساعدهم على بلوغ مستوى عالٍ من الكفاءة البدنية والفنية، خلال المنافسات الرسمية.

وأكد لاعب المنتخب الوطني الحائز العديد من الميداليات الذهبية في آسيا والعالم، فيصل الكتبي، أن إحراز النصر في المنافسات مرهون بمدى ثقة اللاعبين بقدراتهم واستعدادهم الذهني، بالإضافة إلى مستوى جاهزيتهم الفنية والبدنية.

وأضاف في تصريحات صحافية: «عندما يكون اللاعبون على أتم الاستعداد من الناحية الذهنية، ستكون لديهم قدرة أكبر على التركيز أثناء خوض المنافسة على البساط، كما يؤدي الاستعداد الذهني والنفسي دوراً كبيراً في تحسين قدرة الرياضيين على التعافي بوتيرة أسرع، بالإضافة إلى ضمان استعدادهم بشكلٍ أفضل لخوض مزيد من التحديات المُقبلة».

في السياق نفسه، قالت اللاعبة نور الهرمودي: «ينبغي على مُمارسي الجوجيتسو التحلّي بدرجة التركيز الذهني المطلوبة، حتى يتسنّى لهم استكمال التمارين بكامل طاقتهم، ويُعتبر التصميم على إحراز النصر الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للاعب».

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