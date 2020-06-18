الجزيرة يرفع دعوى قضائية ضد كروزيرو للمطالبة بـ 9 ملايين يورو

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت وسائل إعلام برازيلية أن نادي الجزيرة رفع دعوى قضائية ضد نادي كروزيرو بعدما تعاقد مع اللاعب البرازيلي تياغو نيفيز في 2017 في صفقة انتقال حر، رغم ارتباطه بعقد مع «فخر أبوظبي».

وقالت صحيفة «أو تيمبو» إن «محكمة التحكيم الرياضي (كاس) ستنظر في 25 أغسطس المقبل، دعوى قضائية من نادي الجزيرة يطلب خلالها الحصول على 53.1 مليون ريال برازيلي (9 ملايين يورو) بسبب انتقال نيفيز إلى كروزيرو دون موافقة النادي الإماراتي»، مشيرة إلى أن «الدعوى القضائية تستند إلى أن اللاعب البرازيلي كان مرتبطاً بعقد سارٍ مع الجزيرة»، بينما أشارت إلى أن «كروزيرو تعاقد مع نيفيز بعدما قام الأخير بفسخ عقده من طرف واحد بدعوى عدم حصوله على رواتبه وقيامه في الوقت نفسه برفع دعوى ضد نادي الجزيرة للحصول على الرواتب المتأخرة التي لم يحصل عليها».

وأوضحت أن «كروزيرو كان قد حصل على حكم بالبراءة من التهمة الموجهة إليه بالتعاقد مع لاعب لديه عقد ساري المفعول مع نادٍ آخر في يوليو 2019، مبينة أن محامي النادي ببرينو تانوري سيقدم المستندات التي تثبت براءة كروزيرو وذلك ضد الاستئناف الذي تقدم به نادي الجزيرة في (كاس)».

وكان نادي الجزيرة قد تعاقد مع تياغو نيفيز في يوليو 2015 قادماً من الهلال السعودي مقابل 11 مليون يورو، حسب ما ذكر موقع (ترانسفير ماركت) المختص في سوق انتقالات اللاعبين، إذ شارك اللاعب البرازيلي مع «فخر أبوظبي» في 34 مباراة بمعدل دقائق بلغ 2901 دقيقة، وأحرز ثمانية أهداف وصنع 11 هدفاً، قبل أن يخرج من قائمة الفريق في موسم 2016-2017، ليقوم نيفيز بفسخ عقده في أكتوبر 2016، ويوقع عقداً جديداً مع كروزيرو في يناير 2017، واستمر معه ثلاثة مواسم بينما رحل في يناير الماضي إلى غريميو البرازيلي في صفقة انتقال حر.

وبذلك ينضم الجزيرة إلى نادي الوحدة في المطالبات المالية من النادي البرازيلي، وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، الشهر الماضي، خصم ست نقاط من رصيد نادي كروزيرو في مسابقة الدوري المحلي، بسبب عدم دفع النادي 800 ألف دولار لنادي الوحدة.

ويطالب «العنابي» بالحصول على هذا المبلغ نظير صفقة انتقال البرازيلي دينلسون إلى كرويزرو في 2016، إذ رفضت إدارة نادي الوحدة طلباً من النادي البرازيلي بشأن تقسيط 800 ألف دولار، يستحقها «العنابي» نظير إعارة اللاعب البرازيلي دينلسون بيريرا إلى كروزيرو في موسم 2016-2017، إذ إن «العنابي» تعاقد مع دينلسون قادماً من ساوباولو البرازيلي مقابل 3.3 ملايين دولار في موسم 2015-2016، بعقد يمتد إلى ثلاثة مواسم، وشارك مع الفريق في 23 مباراة وأحرز هدفاً واحداً في مرمى نادي الإمارات وصنع هدفاً أمام الفجيرة، قبل أن يخرج من قائمة الوحدة في موسم 2016-2017 وينتقل على سبيل الإعارة إلى كروزيرو البرازيلي لمدة موسم واحد.

الجزيرة انضم إلى نادي الوحدة في المطالبات المالية من كروزيرو البرازيلي.

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